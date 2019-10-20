В Барнауле резко похолодает до -10 градусов в ночь на понедельник

В Алтайском крае в понедельник, 21 октября, ночью в отдельных районах ожидаются мокрый снег, в южных районах умеренные осадки, гололедные явления, установление временного снежного покрова, а на дорогах местами сильная гололедица. Ветер будет северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, сообщает региональный ЦГМС.
Температура ночью -8..-13 градусов, в юго-восточных районах -3...-8. Днем 0...-5, преимущественно без осадков , установление временного снежного покрова, на дорогах местами сильная гололедица, ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ночью -8...-10 градусов, днем +0...-2. Ночью и днем преимущественно без осадков, ожидается установление временного снежного покрова, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с.
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