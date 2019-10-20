Песков рассказал, как Путин думает о россиянах, когда ведет мировую политику

Президент России Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется интересами страны, сообщает РИА "Новости". Об этом в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется прежде всего интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", – подчеркнул Песков.
На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. Итогом этих поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям.
"Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов", – добавил Песков.
В марте 2018 года Песков рассказал о планах Путина во внешней политике. По его словам, президент хочет исправить отношения там, где это возможно, а также развивать и продвигать отношения со многими странами.
Песков добавил, что основная цель внешней политики и международных отношений в понимании Путина – это обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране.
Ранее Путин призвал отказаться от "боев без правил" в политике. По его словам, в мире разгораются настоящие торговые войны и сейчас как никогда востребованы коллективные усилия стран, чтобы найти выход из этой ситуации.
Комментарии
Да. И фамилии этих россиян мы прекрасно знаем.
19:41
Вначале тебе нужно почитать про предприятия в России, работающие на экспорт. Их овермного. Например "Швабе", "Росатом", Нефтеперерабытывающие и химзаводы, Ростех, сельхозпредприятия, военка - это отдельная тема.
Люди, которые там работают, не оценят твой тупой комментарий.
Президент подписывает много
Повышение пенсионного возраста, НДС, повышение ЖКХ каждый год, капремонт, и др.
Странно было бы, если бы он совсем ничего не делал бы, только дзюдо смотрел.
Бедолага.
Люди, которые там работают
Про людей которые там РАБОТАЮТ вообще никто не думает. Ни Путин, ни Ротенберги, Сечины и пр.
интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей
Сразу понятно, что речь о каких-то их людях. Может речь о озёрной братве?
20.10.2019 19:59
Пионер
У тя зависть так и прёт! Что ж тебя не выбрали руководителем какого-нибудь концерна, чтобы ты каждый божий день не кропал здесь свои слёзки?
он же не виноват, что среди россиян у него много друзей
20.10.2019 19:50
- гость -
Далеко ходить не будем. Где прочитать про предприятия в Барнауле, чтобы желающим устроится и нормально зарабатывать?
Далеко ходить не будем. Где прочитать про предприятия в Барнауле, чтобы желающим устроится и нормально зарабатывать?
и какой функционал ты умеешь выполнять, чтоб нормально зарабатывать? и какую сумму ты за это хочешь? Бюджетников(врачей, учителей и иже с ними ) в расчет не брать. т.к. государство их кинуло в корне. давай за частника потрещим. Так что ты умеешь?
20.10.2019 21:04
Пионер
какэто врачей , учителей и иже с ними не брать, нифига, берём всех.
Могу я достаточно, для любого часника из нашей деревни, разумеется не всё, так нельзя в принципе уметь всё. Зарабатывать чтобы достаточно на жизнь было золотые унитазы и икра чёрная вёдрами мне не требуется. А чего это тебя на личности потянуло то?
Ну как тебе сказать.. Все кто что-то умеют, развиваются в профессии, зарабатывают в нашей дыре 30-40 минимум. Кто-то зарабатывает 70-80. Но это надо докой быть в специальности. Такая зарплата не сразу после универа приходит - но она есть, и вполне достижима.
20.10.2019 21:51
Пионер
я вкурсе, только попасть туда можно исключительно по знакомству.
А докой можно быть только в чёмто узко одном - или сетки на цисках или сервера микрософта или принтеры хьюлетпакарда или микрософтсиквел или атээски авая или безопасность или системы резервного копированиявосстановления ну понятно думаю, у нас хотят фсё в одну харю плюс 1С и веб ещё и в спецсофте ещё шарить типа автокада компаса или ренги или солидворкса или адобэпримиера или какогонибуть соундфоржа например причём лучше тех кто с ним по роду своей специальности работает.