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Песков рассказал, как Путин думает о россиянах, когда ведет мировую политику

, ИА "Амител"
Президент подписывает много контрактов в интересах граждан России, отметил Песков
Песков знает, о чем думает президент / Фото: news.webalta.ru

Песков знает, о чем думает президент / Фото: news.webalta.ru

Президент России Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется интересами страны, сообщает РИА "Новости". Об этом в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется прежде всего интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей", – подчеркнул Песков.

На этой неделе у президента России состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. Итогом этих поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям.

"Вы видите, что очень много конкретных контрактов подписывается, конкретных документов", – добавил Песков.

В марте 2018 года Песков рассказал о планах Путина во внешней политике. По его словам, президент хочет исправить отношения там, где это возможно, а также развивать и продвигать отношения со многими странами.

Песков добавил, что основная цель внешней политики и международных отношений в понимании Путина – это обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране.

Ранее Путин призвал отказаться от "боев без правил" в политике. По его словам, в мире разгораются настоящие торговые войны и сейчас как никогда востребованы коллективные усилия стран, чтобы найти выход из этой ситуации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.10.2019 19:41
- гость -

Да. И фамилии этих россиян мы прекрасно знаем.

20.10.2019 19:50
- гость -

19:41

Вначале тебе нужно почитать про предприятия в России, работающие на экспорт. Их овермного. Например "Швабе", "Росатом", Нефтеперерабытывающие и химзаводы, Ростех, сельхозпредприятия, военка - это отдельная тема.

Люди, которые там работают, не оценят твой тупой комментарий.

20.10.2019 19:53
- гость -

Президент подписывает много

Повышение пенсионного возраста, НДС, повышение ЖКХ каждый год, капремонт, и др.

20.10.2019 19:55
- гость -

Странно было бы, если бы он совсем ничего не делал бы, только дзюдо смотрел.

20.10.2019 19:59
Пионер

Бедолага.

20.10.2019 20:06
- гость -

Люди, которые там работают

Про людей которые там РАБОТАЮТ вообще никто не думает. Ни Путин, ни Ротенберги, Сечины и пр.

20.10.2019 20:07
- гость -

интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей

Сразу понятно, что речь о каких-то их людях. Может речь о озёрной братве?

20.10.2019 20:08
- гость -

20.10.2019 19:59
Пионер

У тя зависть так и прёт! Что ж тебя не выбрали руководителем какого-нибудь концерна, чтобы ты каждый божий день не кропал здесь свои слёзки?

20.10.2019 20:17
гость

он же не виноват, что среди россиян у него много друзей

20.10.2019 20:58
месный

20.10.2019 19:50
- гость -

Далеко ходить не будем. Где прочитать про предприятия в Барнауле, чтобы желающим устроится и нормально зарабатывать?

20.10.2019 21:04
Пионер

Далеко ходить не будем. Где прочитать про предприятия в Барнауле, чтобы желающим устроится и нормально зарабатывать?

и какой функционал ты умеешь выполнять, чтоб нормально зарабатывать? и какую сумму ты за это хочешь? Бюджетников(врачей, учителей и иже с ними ) в расчет не брать. т.к. государство их кинуло в корне. давай за частника потрещим. Так что ты умеешь?

20.10.2019 21:41
месный

20.10.2019 21:04
Пионер

какэто врачей , учителей и иже с ними не брать, нифига, берём всех.

Могу я достаточно, для любого часника из нашей деревни, разумеется не всё, так нельзя в принципе уметь всё. Зарабатывать чтобы достаточно на жизнь было золотые унитазы и икра чёрная вёдрами мне не требуется. А чего это тебя на личности потянуло то?

20.10.2019 21:51
Пионер

Ну как тебе сказать.. Все кто что-то умеют, развиваются в профессии, зарабатывают в нашей дыре 30-40 минимум. Кто-то зарабатывает 70-80. Но это надо докой быть в специальности. Такая зарплата не сразу после универа приходит - но она есть, и вполне достижима.

20.10.2019 22:03
месный

20.10.2019 21:51
Пионер

я вкурсе, только попасть туда можно исключительно по знакомству.
А докой можно быть только в чёмто узко одном - или сетки на цисках или сервера микрософта или принтеры хьюлетпакарда или микрософтсиквел или атээски авая или безопасность или системы резервного копированиявосстановления ну понятно думаю, у нас хотят фсё в одну харю плюс 1С и веб ещё и в спецсофте ещё шарить типа автокада компаса или ренги или солидворкса или адобэпримиера или какогонибуть соундфоржа например причём лучше тех кто с ним по роду своей специальности работает.

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