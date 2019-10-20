Диетологи назвали вредные продукты, которые нельзя есть

Испанские диетологи назвали продукты, которые стоит полностью исключить из рациона, пишет РБК со ссылкой на издание La Vanguardia.
По словам диетолога Пилара Эскера, профессора школы Gasma в провинции Кастельон, ему часто приходится слышать о том, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна. Однако, как отметил эксперт, это "не просто ложь, это настоящее варварство".
"В случае алкоголя – лучше просто не употреблять. Никогда", – сказал Эскер.
Также вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести рафинированная мука, из-за которой происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови. По словам диетолога, это может способствовать развитию диабета. Диетолог порекомендовал цельнозерновую муку.
Рекомендуется отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Согласно результатам исследования ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.
Кроме того, следует избегать колбасных изделий, поскольку они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ. Впрочем, как и любое переработанное мясо.
Не стоит употреблять и выпечку, снэки и полуфабрикаты. Они, как правило, содержат большое количество сахара, трансжиров, соли и добавок. А также следует воздержаться от продуктов, на которых есть надписи "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара".
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