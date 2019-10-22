Антискользящее покрытие установили на лестнице в Нагорном парке

Подрядчик закончил работу по укладке антискользящего покрытия на лестнице в Нагорном парке, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи рассказал, что на лестнице проведены работы по выравниванию поверхности ступеней и укладке покрытия черного цвета.
Площадь покрытия – 1122,1 квадратного метра, толщина – 1 сантиметр. Покрытие выполнено по ГОСТу и имеет все необходимые документы.
Стоимость работ составила 1,8 млн рублей. Гарантия на выполненные работы – 2 года.
Сейчас лестница открыта для посещения.
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