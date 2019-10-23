Умер алтайский художник Альфред Фризен

Работы Альфреда Фризена на выставке "Театр есть искусство отражать" в Барнауле / Фото: artchive.ru
Алтайский художник Альфред Фризен ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил его внук в социальной сети Facebook. 29 октября Альфреду Петровичу исполнилось бы 90 лет.
Он родился в Уфе, а в 1947 году переехал в Алтайский край. Именно здесь прошли десятилетия его продуктивной творческой деятельности.
На его счету свыше десятка персональных выставок, причем не только в России, но и в Германии, США.
Начинал Фризен с пейзажных работ, которые принесли ему славу художника-реалиста, но затем стал разрабатывать свой стиль. Эксперты относят его к направлениям русского авангарда и западного модернизма.
Альфред Фризен превосходно использовал впечатления от известных в истории искусств работ для создания своих собственных произведений. В своем творчестве он отсылает к европейскому искусству, к классике модернизма ХХ века, при этом оставаясь самобытным и независимым, в вечном поиске новых гармоний.
Комментарии
Все жанры. Многостаночник прям. В любом случае старался от души.