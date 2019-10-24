Глава ПФР сообщил о нехватке денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, необходимо 368 млрд рублей, которых нет, пишет "Российская газета".
О нехватке средств рассказал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов во время своего выступления перед депутатами в Госдуме.
"Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют", – отметил Дроздов, сославшись на то, что все деньги сейчас забирают национальные проекты и другие решения, направленные на социально-экономическое развитие страны.
Однако если работающий пенсионер уволится, то его пенсию проиндексируют сразу за все "пропущенные" годы. Таким образом, их пенсия будет не меньше, чем у тех, кто эти годы не трудился.
Таким образом, в бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено. То есть обещанная властями прибавка к пенсии в тысячу рублей работающих пенсионеров не затронет.
Стоит отметить, что всего в России 43 млн пенсионеров, из них каждый четвертый – работающий (9,6 млн человек). С января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Примечательно, что, по данным Росстата, число таковых в России резко упало после отмены индексации их пенсий: на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, а через год уже 9,88 млн.
За прошедшие годы в Госдуме и Совфеде неоднократно звучали предложения о возвращении индексации пенсий хотя бы тем, кто получает низкую зарплату. Однако денег на это не находилось. Министр финансов РФ Антон Силуанов и вовсе назвал этот шаг нецелесообразным.
В сентябре Минтруд сообщил, что более 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года. Речь как раз и шла о неработающих пенсионерах, выплата у которых увеличится на 6,6%, что, как подчеркивалось, значительно превысит уровень ожидаемой инфляции (3,8%).
Комментарии
А себе на на индексацию зарплаты хватает? Это деньги пенсионеров, а себе зарплату надо платить по остаточному принципу. А не наоборот.
1240 млрд. руб. простили братьям афроафриканским.
Отлично! За четыре года индексацию украдём, за три месяца после увольнения великодушно заплатим! Чтоб вам в гробу покоя не было.
Путинская стабильность - это когда стабильно кидают своих же граждан. Бгг..
Ну что Алтайские депутаты чувствуете кого поддержали?! Как вам ваши теплые места? Стоят они того что бы свой народ "опустить"? Вы ИУДУШКИ. За целковый продались с потрохами, и отношение к вам будет подобное. А после вашей смерти, вот на этих сайтах и будут ваши дети
и родственники читать "Сдох, да и слава богу". Ну что цензура пропустишь?
А глазки на фото у этой морды такие хитрые хитрые, словно очередной миллиончик слизнул...
а может для начала платить всем по чесному, а то почти все по 15хе получают, а некоторые и по состочке
Чтобы понять, что за персонаж на фото, достаточно ввести в поисковике:
Глава пенсионного фонда Миллиардер.
Что касается сути вопроса, то надо наконец-то осознать, что разнузданное и безнаказанное разграбление страны изнутри движется к своему закономерному и бесславному финалу.
Ужас заключается в том, что на страже разграбления изнутри, разрушения промышленности полного цикла производства, отечественной науки и выплаты позорнейшей и беспрецедентной в истории дани и контрибуции "золотому миллиарду" в триллионы доларов стоят временно подкупаемые "защитнички отечества", в первую очередь - русские менты и гебилы", которые ради своей пенсии в 40 лет и других льгот и подачек от глумящихся над страной чиновных воров в законе и агентов западных спецслужб не позволят ничего изменить до самого конца.
Впрочем, точка невозврата уже давным-давно пройдена!
Стабильный полет в пропасть продолжается! Как долго он еще продлится?