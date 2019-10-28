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Суд не поддержал власти Барнаула, требующие снести кофейню на "барнаульском разломе"

, ИА "Амител"
Представители ответчика уже неоднократно пытаются доказать, что кофейня – временное сооружение
Скандальное кафе пытаются снести / Фото: altayrealt.ru

Скандальное кафе пытаются снести / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле прошло очередное заседание по делу кофейни "Черный квадрат", расположенной на месте так называемого "барнаульского разлома", пишет "Алтайский портал недвижимости".

В суд подал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. В своем иске он требует от собственника скандально известного участка (на улице Партизанской, 60) снести самовольно возведенную постройку. В случае неисполнения придется выплатить неустойку в размере 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения решения суда и в дальнейшем по 20 тысяч за каждый день до демонтажа.

К процессу подключилась еще и Алтайохранкультура, так как застройщики здания якобы незаконно заняли охранную территорию памятника градостроительства и архитектуры регионального значения на пр. Ленина, 35, от которого положено отступить 200 метров.

Кроме этого, в числе третьих лиц появилась и Госинспекция Алтайского края. В позиции этого ведомства утверждается, что спорная постройка – капитальная, размерами 14х12 м, каркас составляют металлические балки, выполнена замена грунта на щебеночное основание глубиной около 400 мм, проведены сети инженерно-технического обеспечения. И разрешение на такое строительство не выдавалось, а значит, сооружение может нести угрозу жизни и здоровью людям и его необходимо снести.

Однако представители ответчика уже неоднократно пытаются доказать, что это не капитальное, а временное сооружение, которое легко можно перенести на любой другой участок. На последнем заседании они настаивали на проведении очередной строительно-технической экспертизы, и суд поддержал данное предложение. Ход дела решили приостановить до того, как будут известны результаты.

Мэрия просила приостановить эксплуатацию кофейни до принятия окончательного решения. Но суд это требование не удовлетворил, сославшись на то, что работа данного заведения не несет угрозы чьей-то жизни, здоровью и имуществу. Во всяком случае, как отмечает издание, представители администрации Барнаула доказательств тому не предоставили.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62, известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его. В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города. В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта. Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.10.2019 11:26
- гость -

видать хозяева кофейни непростые люди

28.10.2019 11:28
Строитель

Беспомощные городские чиновники. Долго смотрели, как строится, репу чесали, а теперь ума не хватает на правильные решения.

28.10.2019 11:40
гость

Комментаторы, вам что мешает кофейня????Снести и построить пивнушку? Это кто то тоже может.

28.10.2019 11:41
- гость -

В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "барнаульский разлом".

Ни разу ни от кого не слышал про этот разлом. "Титаник", "Сковородка", "Сеятель" - про них слышал.

28.10.2019 11:44
- гость -

С другой стороны оно никому не мешает, и это всяко лучше чем пустырь или забор.

28.10.2019 11:45
- гость -

Кофейня им помешала! А вот тот монстр, которого они собрались воздвигнуть на площади сахарова, ничуть не мешает! И ни комитет по архитектуре, ни охранкультуру не волнует, что будет уничтожен не только сквер, будет непоправимо разрушен архитектурный ансамбль площади. Почему бы это?

28.10.2019 11:53
петух с докучаево

пацаны вы просто ничего не понимаете в градостроительстве и урбанистике вот это все

28.10.2019 11:54
Митенька ржевский

На Мавзолей В.И. Ленина похожа эта ваша кофейня...

28.10.2019 11:55
- гость -


28.10.2019 11:26
- гость -
Скорее всего, место кому то приглянулось из круга приближенных к администрации.

28.10.2019 11:56
- гость -

Надо снести и поставить церковь, а то план по церквям не выполнен!

28.10.2019 11:57
гость

и ни кого не настораживает что постройка самовольная и неизвестно насколько она безопасна, что скажите когда сложится как карточный домик? куда все смотрели?

28.10.2019 11:58
Зул.

Задействовали бы этот участок для Парк Инн. И собственник участка бы заработал, и горожане были довольны.

28.10.2019 11:58
гость

да не мешает она, просто оформите как надо, со всеми экспертизами и проектами

28.10.2019 12:03
- гость -

они бы лучше на цуме убрали этот позор!

28.10.2019 12:12
гость

на цуме это вообще капец какой то

28.10.2019 12:15
- гость -

28.10.2019 11:57
гость
да ладно вам?! У нас что бы получить все документы по закону проходит срок с год. Вон большинство как строили, стройка идет а разрешение на нее еще не получено, а потом давай ее сдавать. Из комиссии ГАСН один распылялся при постройке "Европы" что он не видел как идет строительство и строители могли там хоть что натворить, и он ее не примет. И вообще он всем говорит что бы там никто не ходил не ровен час завалится. А потом БАЦ и все все подписали. И стройка законная и безопасная. Можно ходить толпами.

28.10.2019 12:16
- гость -

Постройка рядом с шаурмой на углу Антона Петрова и 2-й Северо-Западной. Стена по краю тротуара, над головой нависает консоль, с которой на голову льётся вода! Скоро будут падать сосульки. Потенциальная угроза пешеходам!
Пройти по тротуару не намокнув невозможно! Как и кто будет принимать в эксплуатацию это уродство?

28.10.2019 12:17
Трумп

Переименовать в мавзолей. Торговать бальзамами

28.10.2019 12:18
Гость

Как же у нас в городе стало все просто, можно что то построить прямо в центре, а потом только спрашивать на ЭТО разрешение.... Тоже что с мойкой на Спартаке получается. То есть власти не указ, где хочу там и строю?

28.10.2019 12:23
гость

хватит кошмарить частный бизнес!

28.10.2019 12:29
- гость -

28.10.2019 12:16
- гость -
Пройти по тротуару не намокнув невозможно!

Без конца идут тропические ливни, народ достал болотные сапоги и брезентовые плащи... Доколе?

28.10.2019 12:40
Лола

Неплохая кофейня. Уж точно лучше паршивой архитектуры свечки, что щас строить стали.

28.10.2019 12:46
- гость -

У ЦУМа примерно такая же коробка.
Что-то ни разу не слышал от администрации, что этот кубик-уродец на самом видном месте снести надо. Своим людям можно строить?

28.10.2019 12:48
- гость -

А насчет крошечной мойки на Сартаке перегиб. Красиво получалось.
Ах, историческая зона?
Как тогда администрация прокомментирует планируемое строительства гигантского тц на месте Спичечной фабрики? Ах, (липовые) жители написали сотню обрашений о необходимости тц? Ну тогда, конечно, нужно строить.

28.10.2019 12:51
- гость -

А давайте на этом месте построим большой и красивый... общественный туалет дворцовой архитектуры. Вся общественность будет согласна единодушно. Ведь это для нее построили. И название такое еще бы неплохо большими буквами: Дворец Согласия.

28.10.2019 12:54
- гость -

Кстати, да, около ЦУМа никого не волнует эта кофейня?

28.10.2019 13:03
- гость -


28.10.2019 12:51
- гость -
...и примирения ))

28.10.2019 13:17
- гость -

И на пл. Свободы сделали памятник жертвам репрессий в центре сквера, хотя рядом бюст Ползунова. Что к чему?

28.10.2019 13:27
Гость

Что значит мешает она вам не мешает? Наверное здания в городе должны как то согласовываться, а потом возводится? Не так разве? А если там произойдёт ЧП, взрыв, завалит кого, вы с кого будете потом спрашивать? Или можно так любому на Ленина поставить лоток и торговать? Нет, сразу куча вопросов возникнет.

28.10.2019 13:33
Павел

Интересно,городские чиновники видят как огорожена стройка ,не менее скандальная, для прокуратуры на месте исторического здания на той же Партизанской ? Любого застройщика давно бы прокуратура наказала , а тут как будто так и надо !

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