Суд не поддержал власти Барнаула, требующие снести кофейню на "барнаульском разломе"

В Барнауле прошло очередное заседание по делу кофейни "Черный квадрат", расположенной на месте так называемого "барнаульского разлома", пишет "Алтайский портал недвижимости".

В суд подал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. В своем иске он требует от собственника скандально известного участка (на улице Партизанской, 60) снести самовольно возведенную постройку. В случае неисполнения придется выплатить неустойку в размере 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения решения суда и в дальнейшем по 20 тысяч за каждый день до демонтажа.

К процессу подключилась еще и Алтайохранкультура, так как застройщики здания якобы незаконно заняли охранную территорию памятника градостроительства и архитектуры регионального значения на пр. Ленина, 35, от которого положено отступить 200 метров.

Кроме этого, в числе третьих лиц появилась и Госинспекция Алтайского края. В позиции этого ведомства утверждается, что спорная постройка – капитальная, размерами 14х12 м, каркас составляют металлические балки, выполнена замена грунта на щебеночное основание глубиной около 400 мм, проведены сети инженерно-технического обеспечения. И разрешение на такое строительство не выдавалось, а значит, сооружение может нести угрозу жизни и здоровью людям и его необходимо снести.

Однако представители ответчика уже неоднократно пытаются доказать, что это не капитальное, а временное сооружение, которое легко можно перенести на любой другой участок. На последнем заседании они настаивали на проведении очередной строительно-технической экспертизы, и суд поддержал данное предложение. Ход дела решили приостановить до того, как будут известны результаты.

Мэрия просила приостановить эксплуатацию кофейни до принятия окончательного решения. Но суд это требование не удовлетворил, сославшись на то, что работа данного заведения не несет угрозы чьей-то жизни, здоровью и имуществу. Во всяком случае, как отмечает издание, представители администрации Барнаула доказательств тому не предоставили.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62, известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его. В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города. В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта. Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.