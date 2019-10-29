Главный архитектор Алтайского края рассказал, как построить отель Radisson в Барнауле

Проект гостиницы Radisson на площади Сахарова, представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко, натолкнулся на протест общественности. Как и другие подобные, в том числе на соседней площади Советов. В каждом случае есть одинаковые аргументы: нельзя сносить скверы и нарушать сложившийся архитектурный ансамбль. Главный архитектор края Виктор Четошников рассказал amic.ru, при каких условиях возможно строительство в этой части города.

Почему Radisson хотят построить на площади Сахарова?

Гостиницу Radisson спроектировали на углу ул. Молодежной и пр. Социалистического, на участке, который находится в краевой собственности. Его предложило московскому инвестору "ПремиумСтрой Алтай" правительство Алтайского края в рамках закона "Об инвестиционной деятельности", который дает девелоперу с объемом инвестиций более 300 млн рублей землю в аренду без торгов (территория пока не выделена, – прим. авт.).

Замгенерального директора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев объяснил amic.ru: "Другие предложенные площадки не подошли, в том числе потому, что находились в крупных скверах города. Например, около Дома афганцев".

Бизнесу, особенно туристического профиля, идея пришлась по вкусу. Собственники гостиниц выразили обеспокоенность, что сетевой оператор Radisson "оттащит" на себя клиентов. А вот горожане встали на защиту сквера и даже написали петицию в головной офис Radisson. Топ-менеджмент сетевого отеля просит подобрать другой участок в Барнауле.

Кто в лес, кто по дрова

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников полагает, что такая реакция закономерна: большую и значимую территорию Барнаула пытаются застраивать точечными и разношерстными проектами.

В 2000 году, например, появился высотный корпус АГУ на площади Советов, ближе к ул. Молодежной. Он стал выразительным архитектурным акцентом, но нарушил симметрию площади. "Очевидно, что этой части города нужна еще одна высотная доминанта, чтобы уравновесить архитектуру площади. А может, несколько. Одно время центр Барнаула хотели сделать высотным, чтобы придать ему образ столичности", – говорит руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.

Такой высотный акцент почти появился: собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин планировал на месте ЦУМа гостиницу и даже получил ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, он разрешает строить именно гостиницу) и для участка подготовили несколько проектов. Они лежат на полке, хотя бывший главный архитектор города Сергей Боженко на градсоветах призывал работать в рамках выданного ГПЗУ.

Проект корпуса АГУ на пересечении пр. Социалистического и ул. Димитрова и вовсе назвали "монстром". "Эта железобетонная громада уничтожит сквер, нависнет над площадью Сахарова, принесет массу неудобств. А как быть с парковками, с пробками на проспекте? <…> Я даже не говорю про эстетику", – писал в соцсетях комиссар "Республики ИЗО" Вадим Климов.

"Корень беды в том, что нет общего понимания пространства, – говорит член градсовета Алексей Квасов. – Инвесторы мыслят лоскутками и фрагментами, обертывают свои намерения в красивые слова-фантики. А потом собирают специалистов и спрашивают: "Что не так, почему это не работает, почему проект не получился и т.д". Все шиворот-навыворот. Пока не придет понимание важности планирования на властном уровне, вряд ли стратегически что-то изменится в лучшую сторону. Мы так и будем констатировать очередной неуместный проект.

Что делать?

Виктор Четошников считает, что детальная планировка двух площадей ответит на многие вопросы, в том числе допустимо ли повышать ее этажность и плотности "населения". "В учебниках написано: невозможно возводить штучные объекты без комплексного решения. Особенно для таких значимых городских пространств. Тем более что есть намерения строить в этой части города (на площадях Сахарова и Советов, – прим. авт.).

"Горожане опасаются, что отель Radisson или другие крупные проекты для этой части города могут привести к транспортному коллапсу. Однако мы уже детально прорабатывали проект для одного из участков на Сахарова и там предлагали строить подземный въезд под площадью со стороны Молодежной. Там могут появиться парковочные места в достаточном количестве. Технически это возможно. Надо только подумать", – считает архитектор Александр Деринг.

Он полагает, что получить идеи для застройки площадей можно через конкурс архитекторов и застройщиков. Это позволит провести разносторонний градостроительный анализ, найти скрытые проблемы и резервные места, о которых сейчас никто не думает, но главное – по-новому посмотреть на городское пространство.

"Например, очень интересно было бы посмотреть на предложения, как обойтись с баками, которые формируют гору на Сахарова, – продолжает Деринг. – Одни видят на этом месте парк, другие – высотный архитектурный акцент". Организовать такой конкурс идей нужно именно власти – связующему звену между населением и бизнесом.

Инвестиции под угрозой

Детальный проект планировки для участков, которые потенциально интересны инвесторам, позволит упростить работу по привлечению капитала в Барнаул, уверены инвесторы. Пока же проект "ПремиумСтрой Алтай" стоимостью от 1,5 до 2 млрд рублей оказался под вопросом. Иван Лужаев пояснил amic.ru, что в разработку проекта вложены деньги и переносить его на другое место инвестор не собирается.

“Отчасти я понимаю барнаульцев: слишком часто у вас заявляют одно здание, а строят – другое. Но очевидно, что в вопрос погружаются люди некомпетентные или активисты, которые хотят заработать политические очки, – говорит Лужаев. – Спешу успокоить защитников сквера: с инвестициями нас ждут как минимум в семи регионах страны. Зачем мы будем преодолевать непреодолимые препятствия в Барнауле?”.

“Разговоры, что больше нет места для отеля такого уровня – это бред, – по-прежнему считает Андрей Суртаев, руководитель мастерской “Архигрупп”. – Богатый бренд может себе позволить выкупить место где хочет”.

Какой должна была быть площадь Советов

Площадь Советов появилась на генеральном плане Барнаула 1937 года, в котором заложили Обской бульвар. Начинаться он должен был с 14-этажного здания. На кадрах фильма 1952 года главный архитектор Барнаула Виктор Казаринов демонстрирует свой проект с высоткой крайадминистрации. Реализовать его не удалось, и десятилетия площадь оставалась без изменений. Площадь Сахарова детально не прорабатывали.