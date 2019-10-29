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Главный архитектор Алтайского края рассказал, как построить отель Radisson в Барнауле

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Нужно решить проблему, которая легко убьет любой инвест-проект
Площадь Сахарова / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Проект гостиницы Radisson на площади Сахарова, представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко, натолкнулся на протест общественности. Как и другие подобные, в том числе на соседней площади Советов. В каждом случае есть одинаковые аргументы: нельзя сносить скверы и нарушать сложившийся архитектурный ансамбль. Главный архитектор края Виктор Четошников рассказал amic.ru, при каких условиях возможно строительство в этой части города.

Почему Radisson хотят построить на площади Сахарова?

Гостиницу Radisson спроектировали на углу ул. Молодежной и пр. Социалистического, на участке, который находится в краевой собственности. Его предложило московскому инвестору "ПремиумСтрой Алтай" правительство Алтайского края в рамках закона "Об инвестиционной деятельности", который дает девелоперу с объемом инвестиций более 300 млн рублей землю в аренду без торгов (территория пока не выделена, – прим. авт.).

Замгенерального директора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев объяснил amic.ru: "Другие предложенные площадки не подошли, в том числе потому, что находились в крупных скверах города. Например, около Дома афганцев".

Бизнесу, особенно туристического профиля, идея пришлась по вкусу. Собственники гостиниц выразили обеспокоенность, что сетевой оператор Radisson "оттащит" на себя клиентов. А вот горожане встали на защиту сквера и даже написали петицию в головной офис Radisson. Топ-менеджмент сетевого отеля просит подобрать другой участок в Барнауле.

Кто в лес, кто по дрова

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников полагает, что такая реакция закономерна: большую и значимую территорию Барнаула пытаются застраивать точечными и разношерстными проектами.

В 2000 году, например, появился высотный корпус АГУ на площади Советов, ближе к ул. Молодежной. Он стал выразительным архитектурным акцентом, но нарушил симметрию площади. "Очевидно, что этой части города нужна еще одна высотная доминанта, чтобы уравновесить архитектуру площади. А может, несколько. Одно время центр Барнаула хотели сделать высотным, чтобы придать ему образ столичности", – говорит руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.

Такой высотный акцент почти появился: собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин планировал на месте ЦУМа гостиницу и даже получил ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, он разрешает строить именно гостиницу) и для участка подготовили несколько проектов. Они лежат на полке, хотя бывший главный архитектор города Сергей Боженко на градсоветах призывал работать в рамках выданного ГПЗУ.

Проект корпуса АГУ на пересечении пр. Социалистического и ул. Димитрова и вовсе назвали "монстром". "Эта железобетонная громада уничтожит сквер, нависнет над площадью Сахарова, принесет массу неудобств. А как быть с парковками, с пробками на проспекте? <…> Я даже не говорю про эстетику", – писал в соцсетях комиссар "Республики ИЗО" Вадим Климов.

"Корень беды в том, что нет общего понимания пространства, – говорит член градсовета Алексей Квасов. – Инвесторы мыслят лоскутками и фрагментами, обертывают свои намерения в красивые слова-фантики. А потом собирают специалистов и спрашивают: "Что не так, почему это не работает, почему проект не получился и т.д". Все шиворот-навыворот. Пока не придет понимание важности планирования на властном уровне, вряд ли стратегически что-то изменится в лучшую сторону. Мы так и будем констатировать очередной неуместный проект.

Что делать?

Виктор Четошников считает, что детальная планировка двух площадей ответит на многие вопросы, в том числе допустимо ли повышать ее этажность и плотности "населения". "В учебниках написано: невозможно возводить штучные объекты без комплексного решения. Особенно для таких значимых городских пространств. Тем более что есть намерения строить в этой части города (на площадях Сахарова и Советов, – прим. авт.).

"Горожане опасаются, что отель Radisson или другие крупные проекты для этой части города могут привести к транспортному коллапсу. Однако мы уже детально прорабатывали проект для одного из участков на Сахарова и там предлагали строить подземный въезд под площадью со стороны Молодежной. Там могут появиться парковочные места в достаточном количестве. Технически это возможно. Надо только подумать", – считает архитектор Александр Деринг.

Он полагает, что получить идеи для застройки площадей можно через конкурс архитекторов и застройщиков. Это позволит провести разносторонний градостроительный анализ, найти скрытые проблемы и резервные места, о которых сейчас никто не думает, но главное – по-новому посмотреть на городское пространство.

"Например, очень интересно было бы посмотреть на предложения, как обойтись с баками, которые формируют гору на Сахарова, – продолжает Деринг. – Одни видят на этом месте парк, другие – высотный архитектурный акцент". Организовать такой конкурс идей нужно именно власти – связующему звену между населением и бизнесом.

Инвестиции под угрозой

Детальный проект планировки для участков, которые потенциально интересны инвесторам, позволит упростить работу по привлечению капитала в Барнаул, уверены инвесторы. Пока же проект "ПремиумСтрой Алтай" стоимостью от 1,5 до 2 млрд рублей оказался под вопросом. Иван Лужаев пояснил amic.ru, что в разработку проекта вложены деньги и переносить его на другое место инвестор не собирается. 

“Отчасти я понимаю барнаульцев: слишком часто у вас заявляют одно здание, а строят – другое. Но очевидно, что в вопрос погружаются люди некомпетентные или активисты, которые хотят заработать политические очки, – говорит Лужаев. – Спешу успокоить защитников сквера: с инвестициями нас ждут как минимум в семи регионах страны. Зачем мы будем преодолевать непреодолимые препятствия в Барнауле?”.

“Разговоры, что больше нет места для отеля такого уровня – это бред, – по-прежнему считает Андрей Суртаев, руководитель мастерской “Архигрупп”. – Богатый бренд может себе позволить выкупить место где хочет”.

Какой должна была быть площадь Советов

Площадь Советов появилась на генеральном плане Барнаула 1937 года, в котором заложили Обской бульвар. Начинаться он должен был с 14-этажного здания. На кадрах фильма 1952 года главный архитектор Барнаула Виктор Казаринов демонстрирует свой проект с высоткой крайадминистрации. Реализовать его не удалось, и десятилетия площадь оставалась без изменений. Площадь Сахарова детально не прорабатывали. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

29.10.2019 12:24
- гость -

Зачем вы притащили сюда Деринга? Он свое "профессиональное" мнение уже сказал, воткнув безобразный саркофаг возле ЦУМа. Ему ли теперь рассуждать про архитектуру и пространства? Позорище!
А Лужаеву - скатертью дорога! Тем более, ни в одном из семи регионов, где его якобы ждут, он явно не ведет себя столь нагло и оскорбительно по отношению к простым жителям. Ни в одном городе Рэдисон не строили, внаглую уродуя общественные пространства, ни в одном! И только в Барнауле власти на все плевать!

29.10.2019 12:25
- гость -

Главный архитектор Алтайского края, расскажите, пожалуйста, как согласовывался проект постройки кофейни перед ЦУМом?
Кто дал одобрение на нелепую кубическую постройку на таком видном месте?

И одобрено ли на текущий момент строительство огромного ТЦ на месте бывшего сереброплавильного завода (спичечной фабрики)?

29.10.2019 12:26
- гость -

"...представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко..."

уже в открытую пишут что это одно и то же лицо ))))))))))

29.10.2019 12:31
- гость -

Четошникова говорила молодым учителям, что они ничего из себя не представляют.
Четошников, главный архитектор города, чьи интересы представляет? Переживает, чтобы парковочных мест хватило после постройки отеля.
Позорище!

29.10.2019 12:35
- гость -

"этой части города нужна еще одна высотная доминанта, чтобы уравновесить архитектуру площади. А может, несколько"

Любое желание кошелька можно обвешать сложными для простого обывателя оборотами и "мнениями эксперта".
И не понимающие в этом чиновники, стыдясь проявить невежество и показаться глупым, подписывают.

29.10.2019 12:35
- гость -

Оставьте вообще площадь в покое. Хватит уродовать Барнаул! Нужно вам строить непременно в центре - стройте Обской бульвар. Или вашим чудо-"инвесторам" слабО?

29.10.2019 12:38
- гость -


29.10.2019 12:26
- гость -
"...представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко..."
уже в открытую пишут что это одно и то же лицо ))))))))))

"инвестор" перешёл по наследству от Карлина

29.10.2019 12:40
гость

"инвестор" не хочет площадь Советов?

29.10.2019 12:43
гость

приходят и уходят, а город остаётся с плодами их алчных фантазий

29.10.2019 12:46
- гость -

29.10.2019 12:35
- гость - Вот это точно. Таким макаром можно уравновесить любой квартал любой постройкой. Воткнуть все что захочет инвестор. А что наш губернатор молчит? наблюдает за возникшей возней кто кого, а потом при большинстве появится и скажет слово?

29.10.2019 12:48
Гость

Всегда проезжая по Ленина мимо дворца спорта всегда на него смотрели, был прекрасный обзор, когда елка стояла тоже было очень красиво. Что же сейчас? Дворец спорта слился с этим чудищем на заднем плане, вид потерял окончательно, что будет происходить дальше по уродству города уже представить страшно

29.10.2019 12:49
- гость -

в отставку Четошникова!

29.10.2019 12:51
- гость -

А что наш губернатор молчит?

Так это ж он и предложил в сквере строить. И якобы инвестора он привел.
Любопытно другое: не хочет ли прокуратура проверить на коррупционную составляющую тот закон, который позволяет получать в Алтайском крае лакомые участки нахаляву?

29.10.2019 13:02
Sv

Лучший способ решить проблему - НЕ строить!
Оставьте все как есть, уважаемые архитекторы. Оставьте людям зеленые зоны в задыхающемся центре. Нам не нужны ни ваши отели ни другая коммерческая застройка.

Университетские корпуса еще можно простить - потому что это хотя б социально значимо.
А остальное - НЕ строить! вот и весь план.

29.10.2019 13:08
- гость -

Уберите пятиэтажку и стройте на её месте.

29.10.2019 13:10
- гость -

Почему амик ссылку на петицию не дает?

29.10.2019 13:18
- гость -

Почему амик ссылку на петицию не дает?

Потому что! Зайди на Банкфакс, там все есть.

29.10.2019 13:22
Гость

Почему вообще не оставить в покое центральную часть? Сносить надо бараки и реально угрожающие жизни людей строения, а не втюхивать в лакомые места выгодные проекты я выкачки денег

29.10.2019 13:29
- гость -

Этот деринг согласовал пластиковый туалет на стене жилого дома на пересечении ленина и молодёжной? Круто

29.10.2019 13:35
- гость -

В центре много частного сектора, например, возле театра музыкальной комедии. Там парков-скверов нет. Уважаемые инвесторы, рассмотрите этот вариант.

29.10.2019 13:46
- гость -

29.10.2019 13:18
- гость -
Спасибо, что сказали про сайт банкфакс - там нашел ссылку на петицию и подписал. Еще узнал, что 4го ноября митинг планируется. Обязательно пойду

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