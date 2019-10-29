Главный архитектор Алтайского края рассказал, как построить отель Radisson в Барнауле

Проект гостиницы Radisson на площади Сахарова, представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко, натолкнулся на протест общественности. Как и другие подобные, в том числе на соседней площади Советов. В каждом случае есть одинаковые аргументы: нельзя сносить скверы и нарушать сложившийся архитектурный ансамбль. Главный архитектор края Виктор Четошников рассказал amic.ru, при каких условиях возможно строительство в этой части города.
Почему Radisson хотят построить на площади Сахарова?
Гостиницу Radisson спроектировали на углу ул. Молодежной и пр. Социалистического, на участке, который находится в краевой собственности. Его предложило московскому инвестору "ПремиумСтрой Алтай" правительство Алтайского края в рамках закона "Об инвестиционной деятельности", который дает девелоперу с объемом инвестиций более 300 млн рублей землю в аренду без торгов (территория пока не выделена, – прим. авт.).
Замгенерального директора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев объяснил amic.ru: "Другие предложенные площадки не подошли, в том числе потому, что находились в крупных скверах города. Например, около Дома афганцев".
Бизнесу, особенно туристического профиля, идея пришлась по вкусу. Собственники гостиниц выразили обеспокоенность, что сетевой оператор Radisson "оттащит" на себя клиентов. А вот горожане встали на защиту сквера и даже написали петицию в головной офис Radisson. Топ-менеджмент сетевого отеля просит подобрать другой участок в Барнауле.
Кто в лес, кто по дрова
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников полагает, что такая реакция закономерна: большую и значимую территорию Барнаула пытаются застраивать точечными и разношерстными проектами.
В 2000 году, например, появился высотный корпус АГУ на площади Советов, ближе к ул. Молодежной. Он стал выразительным архитектурным акцентом, но нарушил симметрию площади. "Очевидно, что этой части города нужна еще одна высотная доминанта, чтобы уравновесить архитектуру площади. А может, несколько. Одно время центр Барнаула хотели сделать высотным, чтобы придать ему образ столичности", – говорит руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг.
Такой высотный акцент почти появился: собственник сети "Мария-Ра" Александр Ракшин планировал на месте ЦУМа гостиницу и даже получил ГПЗУ (градостроительный план земельного участка, он разрешает строить именно гостиницу) и для участка подготовили несколько проектов. Они лежат на полке, хотя бывший главный архитектор города Сергей Боженко на градсоветах призывал работать в рамках выданного ГПЗУ.
Проект корпуса АГУ на пересечении пр. Социалистического и ул. Димитрова и вовсе назвали "монстром". "Эта железобетонная громада уничтожит сквер, нависнет над площадью Сахарова, принесет массу неудобств. А как быть с парковками, с пробками на проспекте? <…> Я даже не говорю про эстетику", – писал в соцсетях комиссар "Республики ИЗО" Вадим Климов.
"Корень беды в том, что нет общего понимания пространства, – говорит член градсовета Алексей Квасов. – Инвесторы мыслят лоскутками и фрагментами, обертывают свои намерения в красивые слова-фантики. А потом собирают специалистов и спрашивают: "Что не так, почему это не работает, почему проект не получился и т.д". Все шиворот-навыворот. Пока не придет понимание важности планирования на властном уровне, вряд ли стратегически что-то изменится в лучшую сторону. Мы так и будем констатировать очередной неуместный проект.
Что делать?
Виктор Четошников считает, что детальная планировка двух площадей ответит на многие вопросы, в том числе допустимо ли повышать ее этажность и плотности "населения". "В учебниках написано: невозможно возводить штучные объекты без комплексного решения. Особенно для таких значимых городских пространств. Тем более что есть намерения строить в этой части города (на площадях Сахарова и Советов, – прим. авт.).
"Горожане опасаются, что отель Radisson или другие крупные проекты для этой части города могут привести к транспортному коллапсу. Однако мы уже детально прорабатывали проект для одного из участков на Сахарова и там предлагали строить подземный въезд под площадью со стороны Молодежной. Там могут появиться парковочные места в достаточном количестве. Технически это возможно. Надо только подумать", – считает архитектор Александр Деринг.
Он полагает, что получить идеи для застройки площадей можно через конкурс архитекторов и застройщиков. Это позволит провести разносторонний градостроительный анализ, найти скрытые проблемы и резервные места, о которых сейчас никто не думает, но главное – по-новому посмотреть на городское пространство.
"Например, очень интересно было бы посмотреть на предложения, как обойтись с баками, которые формируют гору на Сахарова, – продолжает Деринг. – Одни видят на этом месте парк, другие – высотный архитектурный акцент". Организовать такой конкурс идей нужно именно власти – связующему звену между населением и бизнесом.
Инвестиции под угрозой
Детальный проект планировки для участков, которые потенциально интересны инвесторам, позволит упростить работу по привлечению капитала в Барнаул, уверены инвесторы. Пока же проект "ПремиумСтрой Алтай" стоимостью от 1,5 до 2 млрд рублей оказался под вопросом. Иван Лужаев пояснил amic.ru, что в разработку проекта вложены деньги и переносить его на другое место инвестор не собирается.
“Отчасти я понимаю барнаульцев: слишком часто у вас заявляют одно здание, а строят – другое. Но очевидно, что в вопрос погружаются люди некомпетентные или активисты, которые хотят заработать политические очки, – говорит Лужаев. – Спешу успокоить защитников сквера: с инвестициями нас ждут как минимум в семи регионах страны. Зачем мы будем преодолевать непреодолимые препятствия в Барнауле?”.
“Разговоры, что больше нет места для отеля такого уровня – это бред, – по-прежнему считает Андрей Суртаев, руководитель мастерской “Архигрупп”. – Богатый бренд может себе позволить выкупить место где хочет”.
Какой должна была быть площадь Советов
Площадь Советов появилась на генеральном плане Барнаула 1937 года, в котором заложили Обской бульвар. Начинаться он должен был с 14-этажного здания. На кадрах фильма 1952 года главный архитектор Барнаула Виктор Казаринов демонстрирует свой проект с высоткой крайадминистрации. Реализовать его не удалось, и десятилетия площадь оставалась без изменений. Площадь Сахарова детально не прорабатывали.
Комментарии
Зачем вы притащили сюда Деринга? Он свое "профессиональное" мнение уже сказал, воткнув безобразный саркофаг возле ЦУМа. Ему ли теперь рассуждать про архитектуру и пространства? Позорище!
А Лужаеву - скатертью дорога! Тем более, ни в одном из семи регионов, где его якобы ждут, он явно не ведет себя столь нагло и оскорбительно по отношению к простым жителям. Ни в одном городе Рэдисон не строили, внаглую уродуя общественные пространства, ни в одном! И только в Барнауле власти на все плевать!
Главный архитектор Алтайского края, расскажите, пожалуйста, как согласовывался проект постройки кофейни перед ЦУМом?
Кто дал одобрение на нелепую кубическую постройку на таком видном месте?
И одобрено ли на текущий момент строительство огромного ТЦ на месте бывшего сереброплавильного завода (спичечной фабрики)?
"...представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко..."
уже в открытую пишут что это одно и то же лицо ))))))))))
Четошникова говорила молодым учителям, что они ничего из себя не представляют.
Четошников, главный архитектор города, чьи интересы представляет? Переживает, чтобы парковочных мест хватило после постройки отеля.
Позорище!
"этой части города нужна еще одна высотная доминанта, чтобы уравновесить архитектуру площади. А может, несколько"
Любое желание кошелька можно обвешать сложными для простого обывателя оборотами и "мнениями эксперта".
И не понимающие в этом чиновники, стыдясь проявить невежество и показаться глупым, подписывают.
Оставьте вообще площадь в покое. Хватит уродовать Барнаул! Нужно вам строить непременно в центре - стройте Обской бульвар. Или вашим чудо-"инвесторам" слабО?
29.10.2019 12:26
- гость -
"...представленный инвестором и губернатором Виктором Томенко..."
уже в открытую пишут что это одно и то же лицо ))))))))))
"инвестор" перешёл по наследству от Карлина
"инвестор" не хочет площадь Советов?
приходят и уходят, а город остаётся с плодами их алчных фантазий
29.10.2019 12:35
- гость - Вот это точно. Таким макаром можно уравновесить любой квартал любой постройкой. Воткнуть все что захочет инвестор. А что наш губернатор молчит? наблюдает за возникшей возней кто кого, а потом при большинстве появится и скажет слово?
Всегда проезжая по Ленина мимо дворца спорта всегда на него смотрели, был прекрасный обзор, когда елка стояла тоже было очень красиво. Что же сейчас? Дворец спорта слился с этим чудищем на заднем плане, вид потерял окончательно, что будет происходить дальше по уродству города уже представить страшно
в отставку Четошникова!
А что наш губернатор молчит?
Так это ж он и предложил в сквере строить. И якобы инвестора он привел.
Любопытно другое: не хочет ли прокуратура проверить на коррупционную составляющую тот закон, который позволяет получать в Алтайском крае лакомые участки нахаляву?
Лучший способ решить проблему - НЕ строить!
Оставьте все как есть, уважаемые архитекторы. Оставьте людям зеленые зоны в задыхающемся центре. Нам не нужны ни ваши отели ни другая коммерческая застройка.
Университетские корпуса еще можно простить - потому что это хотя б социально значимо.
А остальное - НЕ строить! вот и весь план.
Уберите пятиэтажку и стройте на её месте.
Почему амик ссылку на петицию не дает?
Почему амик ссылку на петицию не дает?
Потому что! Зайди на Банкфакс, там все есть.
Почему вообще не оставить в покое центральную часть? Сносить надо бараки и реально угрожающие жизни людей строения, а не втюхивать в лакомые места выгодные проекты я выкачки денег
Этот деринг согласовал пластиковый туалет на стене жилого дома на пересечении ленина и молодёжной? Круто
В центре много частного сектора, например, возле театра музыкальной комедии. Там парков-скверов нет. Уважаемые инвесторы, рассмотрите этот вариант.
29.10.2019 13:18
- гость -
Спасибо, что сказали про сайт банкфакс - там нашел ссылку на петицию и подписал. Еще узнал, что 4го ноября митинг планируется. Обязательно пойду