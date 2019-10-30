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Мэрия Барнаула отреагировала на желание правительства края построить отель Radisson

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Начальник комитета по строительству и архитектуре заявил, что в сквере строить нельзя
Администрация Баранула Фото: amic.ru

Администрация Баранула Фото: amic.ru

Строить здание сетевого отеля Radisson на территории зеленого сквера у площади нельзя. Об этом публично заявил начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов. Инвестор проекта Иван Лужаев прокомментировал amic.ru, что это личное мнение чиновника и официального ответа от главы правительства региона Виктора Томенко он еще не получил.

Дмитрий Аристов высказался относительно Radisson в ходе прямой линии с читателями газеты “Вечерний Барнаул”. Он подчеркнул: "Место для строительства, с точки зрения комитета и администрации Барнаула, выбрано неудачно и его следует пересмотреть”.

Чиновник объяснил, что по Генплану города и правилам землепользования и застройки сквер на углу Молодежной и Сахарова относится к зеленой зоне и строительство там не предусмотрено. “К тому же на площади Сахарова проводятся все значимые городские праздники, там решены вопросы с массовым пребыванием и безопасностью людей", — уточнил Аристов и подчеркнул, что власти учтут мнение горожан.

Что сказал инвестор

Заместитель генерального директора “ПремиумСтрой Алтай” Иван Лужаев, который представляет проект в Барнауле, заявил: мэрия города не высказывала ему подобную точку зрения.  “Вячеслав Франк, например, (руководитель аппарата мэрии) мне такого не говорил”, — подчеркнул он.

Что думают барнаульские депутаты

Депутат барнаульской гордумы Юрий Ряполов рассказал amuc.ru, что вопрос строительства Radisson не рассматривался на думе и общей позиции по этому вопросу нет.

“Лично я с отношением к строительству не определился. С одной стороны городу нужны инвестиции. Я уверен, что потребность в гостиничных номерах увеличится в связи с ужесточением законодательства по сдаче квартир под холстелы, да и турпоток со временем обязательно подрастет. С другой — спорно строительство на территории сквера. Также на мой взгляд высотный акцент на углу Молодежной и Сахарова визуально “задавит” расположенные рядом Театр Драмы и Дворец спорта”.

Ряполов добавляет, что будет обидно, если инвестор уйдет в другое место: “Так уже было с кожевенным заводом. В Барнауле не нашли подходящего участка и предприятие построили в Заринске”. 

Замруководителя фракции "Единая Россия" Евгений Носенко другого мнения. В Facebook он написал, что "ПремиумСтрой-Алтай" может позволить себе купить другой участок. "[Отель] нужен, но не вместо сквера. Мест много. С бюджетом 1,5 или даже 2 млрд рублей потратить 5-7% на коммерческую покупку участка – абсолютно нормально". 

Почему Radisson хотят строить в сквере

По словам Ивана Лужаева, участок для проектирования гостиницы Radisson предложен правительством Алтайского края в рамках закона по привлечению инвестиций в регион. Если инвестор готовит проект на 300 и более млн рублей, то земля для этого выделяется без торгов. Территория сквера на углу Молодежной и Сахарова относится к неразграниченным, а значит — в собственности Алтайского края. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

30.10.2019 14:19
- гость -

Руки прочь от сквера

30.10.2019 14:22
Kimi

Сквер конечно жаль, но и отель такого ранга плюс для города.

30.10.2019 14:25
- гость -

То есть Франк и Томенко и есть авторы сего безобразия? Ну спасибо тебе, Лужаев, за информацию! Сдал, значит, с потрохами. Молодец!

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