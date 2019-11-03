Три человека пострадали в массовом ДТП в Новоалтайске с участием шести машин

Слева три и справа три / Фото: кадр из видео
В Новоалтайске в субботу вечером, 2 ноября, на перекрестке улиц Анатолия и Спасской произошло массовое ДТП, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", в котором опубликовано видео с места происшествия.
Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, в результате ДТП пострадали три человека, из них один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что в 18:10 на улице Анатолия водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Chariot, врезался в остановившуюся перед пешеходным переходом машину Toyota Vista под управлением водителя 1985 года рождения и "Москвич 214100", за рулем которого был водитель 1960 года рождения. В результате пострадали три человека из "Москвича", среди которых несовершеннолетний.
Что случилось с другой тройкой автомобилей, в ведомстве не уточнили.
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Опять пешеходы виноваты