Рубцовские зоозащитники требуют открыть подвалы домов для бездомных кошек

Активисты требуют к крысам подселить кошек / Фото: ok.ru
В Рубцовске на набережной имени Петрова в воскресенье, 3 ноября, собралось более 50 защитников животных, сообщается в соцсети "Одноклассники".
"Люди негодовали от равнодушия городской власти, высказывали претензии в отношении приюта для животных "Алиса", который получает деньги из краевого бюджета", – говорится в сообщении.
Одной из причин, из-за которой люди вышли на пикет, стало массовое закрытие вентиляционных окон в подвальных помещениях многоквартирных домов. Собравшиеся потребовали, чтобы УК и ТСЖ открыли подвалы на зиму для кошек, согласно проекту постановления правительства РФ, которое вносит изменения в правила содержания МКД И ТСЖ.
Ранее рубцовская администрация дала ответ зоозащитникам, что согласно правилам благоустройства города от 2009 года запрещено содержать крыс, кошек и собак в подвалах. "Самое абсурдное, что кошек и крыс ставят в один ряд", – возмущаются активисты.
Зоозащитники единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали от администрации города решения поставленных вопросов.
Также выступила представитель общественной организации "КотоПес", которая рассказала об открытии приюта для кошек и пообещала, что животных начнут принимать к концу ноября. Однако необходимо включить средства в бюджет для функционирования приюта.
Напомним, в ноябре 2017 года в Госдуме предложили вернуть бездомным животным доступ в подвалы домов, поскольку в домах плодятся грызуны. На этой мере настаивают зоозащитники и обычные граждане, которые подкармливают бездомных животных. Идея дошла до правительства России. В пример привели подвалы Эрмитажа, населенные котами.
Комментарии
Так откройте свои квартиры
Зоопраноики пусть за свои деньги строят приюты за городом, ловят и свозят туда бродячих кошек и собак.А то они "добренькие", а нюхать кошатину и слушать мяуканье должны все жильцы, особенно первых этажей. Да и для бюджетных денег есть лучшее применение.
опять зоошиза бунтует? пусть эти дикие, блохастые и заразные голодные кошечки их детей или внуков поцарапают. будут ли они дальше за них переживать?
А кто. Будет дерьмо за кошками убирать. А кто будет блох травить. Они ведь там свободно расплодятся и друг друга заражают кошачьими болезнями. А потом и жильцов домов. А ещё есть такие любители кошек что даже в подвале хоронят своих кошек. Что делать жить на кошачьем кладбище.