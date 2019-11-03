Мария Бутина получила новый паспорт гражданина России

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, сообщила в своем Facebook о получении нового паспорта.
"Я — снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт", — написала Бутина.
Она отметила, что прежний российский паспорт "был отобран и подло не возвращен сотрудниками ФБР".
"Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств", — добавила Мария.
Напомним, 25 октября после освобождения Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт "Шереметьево", где ее ждал отец, а уже 29 октября она вернулась в родной город Барнаул.
По возвращению на малую родину Бутина планировала устроить "куриный день". Она не стала планировать встреч ни с кем, кроме родителей.
28 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена. После этого ее депортировали на родину. По мнению обвинения, Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".
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