Барнаул вошел в тройку городов России с самыми качественными дорогами

Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" по итогам проведенных в 2019 году рейдов составили рейтинг городов России по качеству, безопасности и доступности дорог. В тройку городов с самыми качественными дорогами вошли Тюмень, Белгород и Барнаул.
Если Тюмень и Белгород традиционно находятся в верхних строчках рейтинга, то в Барнауле за последние два года качество дорог значительно улучшилось – в 2017 году город занимал 31-ю позицию из 110.
В целом же дорожная инспекция ОНФ оценила состояние дорог Барнаула на пятерку, доступность улиц – на четверку, а безопасность – на тройку.
Городом с худшим состоянием дорог в России назвали Калугу – замена верхнего покрытия или ямочный ремонт там требуется почти на каждой улице.
При проверке безопасности на дорогах активисты обращали внимание на наличие разметки и ее качество, обустройство пешеходных переходов и перекрестков, а также освещение. Лидером стал Белгород.
Первое место по доступности городской среды вновь занял Белгород. На второй строчке рейтинга расположилась Пермь, на третьей – Тюмень. Последнее место занял Курск – там "доступной среды просто нет". Уровень доступности городской среды в Чите и Владивостоке общественники охарактеризовали как "крайне низкий".
"В целом по итогам Дорожной инспекции ОНФ в 2019 году мы сделали вывод, что качество дорог по сравнению с прошлыми годами улучшилось", – прокомментировал рейтинг депутат Госдумы, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог" Александр Васильев.
Комментарии
В целом же дорожная инспекция ОНФ оценила состояние дорог Барнаула на "пятерку"
м-да, это по каким улицам их возили-то...
А Москва не вошла в тройку городов с качественными дорогами? Дороги гораздо лучше, чем в Барнауле.
Где я езжу, действительно дороги стали лучше, много не просто с ямочным ремонтом, а полностью переделанным асфальтом. Лучших дорог в Барнауле за 50 лет я не видел.
Может Дугин и не так уж плох был.
Дороги хорошие.