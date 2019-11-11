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Ликбез для потребителя: что нужно знать о своем электросчетчике

, ИА "Амител"
Чтобы не переплачивать, нужно своевременно заменить или поверить просроченный прибор учета

У всех барнаульцев в квартирах и домах установлены электросчетчики, но далеко не все знают, за что в связи с этим они несут ответственность. Такой пробел постарались восполнить специалисты Барнаульской горэлектросети. Они на протяжении нескольких эфиров на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказывали про особенности эксплуатации приборов учета электроэнергии и обращали внимание на важные моменты, которые обязательно должен знать каждый потребитель. Самые интересные фрагменты интервью публикуем на портале amic.ru.

Обеспечиваем доступ

По законодательству энергетики имеют право один раз в три месяца проверять прибор учета, и потребитель обязан их допустить к своему электросчетчику. Во время осмотра специалист проверит его техническое состояние, достоверность передаваемых им показаний, целостность пломб госповерителя и энергокомпании.

Контролер обязательно составит акт неучтенного потребления, если на приборе учета увидит механические повреждения, трещины, сорванные антимагнитные пломбы или нарушенные индикаторы, не плотно прилегающее стекло. Такие же проблемы у абонента возникнут при выявлении свободного доступа к счетному механизму и возможности потреблять электроэнергию помимо прибора учета.

В зону повышенного внимания со стороны горэлектросети попадают те абоненты, у которых выявляется большая разница в показаниях, они их не передают или делают это не каждый месяц.

Считаем деньги

Собственник жилья должен следить за сроком эксплуатации счетчика и его межповерочным интервалом. В большинстве случаев для однофазных счетчиков такой срок составляет 16 лет. Потом прибор учета надо поверить или заменить. Самый простой способ узнать срок поверки – заглянуть в паспорт прибора учета. Часто такой документ дома найти уже не удается, тогда информацию по своему счетчику можно посмотреть на сайте Росстандарта, указав тип счетчика, который написан на его циферблате. Затем по году выпуска легко будет определить завод-изготовитель данного прибора учета и все его характеристики.

Когда срок поверки проходит, прибор учета признается нерасчетным и его показания не принимаются. В таких случаях в течение трех месяцев расчет будет произведен по среднему потреблению электроэнергии. Это время дается на установку нового прибора учета, после чего начисления производятся с помощью норматива и повышающего коэффициента 1,5. По такому законному способу расчета количества электроэнергии в стандартной двухкомнатной квартире с электроплитой семья за электроэнергию платит примерно на 1000 рублей в месяц больше, чем выходило бы им по счетчику.

Избегаем ненужных расходов

Чтобы не переплачивать, нужно своевременно заменить или поверить просроченный счетчик. При этом надо помнить, что по закону только инспектор энергокомпании имеет право снять пломбу с прибора учета. Вмешательство других лиц в его работу будет расценено как несанкционированное и приведет к серьезным начислениям, как в случае хищения электроэнергии. В связи с этим, если абонент решит самостоятельно устанавливать прибор учета, то ему нужно будет дважды вызывать инспектора БГЭС.

Первый раз – для снятия показаний и пломбы. В этом случае на выполнение заявки потребуется от 7 до 10 рабочих дней. Второй раз инспектор потребуется после установки нового счетчика для его опломбировки и признания счетчика пригодным для расчетов. На это уйдет от 5 до 15 рабочих дней. В итоге только процедурные моменты могут растянуться на месяц с небольшим. Помимо этого надо учесть дополнительные расходы. К стоимости счетчика, которая в среднем начинается от 700 рублей, можно смело плюсовать деньги за услуги электрика на демонтаж и установку. В зависимости от "аппетита" последних итоговая сумма может приблизиться к 2000 рублей.

Поверка прибора учета с учетом стоимости его освидетельствования в Центре метрологии и стандартизации, расходов на транспорт и работу электрика чаще всего тоже выходит гораздо более 1000 рублей. К тому же отработавший 16 лет счетчик такую поверку может запросто не пройти. Куда проще и выгоднее заказать услугу "под ключ" в Барнаульской горэлектросети по телефону 506-001. Она обойдется собственнику всего в 1500 рублей вместе с работой, стоимостью прибора учета, опломбировкой и оформлением всех документов. Новый прибор учета установят в течение пяти дней после оформления заявки. Бригады работают в вечернее время и выходные дни в удобные для клиента часы. Замена счетчика занимает в среднем примерно 20 минут.

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Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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