На Урале пенсионный фонд оштрафовал бизнесменшу за бесплатные обеды для рабочих

Руководителя группы компаний "Спантекс" Наталью Филиппович оштрафовали на 250 тыс. рублей за то, что она организовала бесплатное питание для 50 сотрудников, пишет уральская "Комсомольская правда".
Филиппович занимается бизнесом больше двадцати лет. У нее свое производство медицинского оборудования, продукции для инвалидов и строительных материалов. Однажды она заметила, что ее сотрудники, которые работают в цехах, не обедают.
"Чаще всего ели только те, у кого были семьи. Все остальные мужчины и даже женщины могли пропустить обед, забыть про него, либо питались не пойми чем. Я подумала, что нужно всех уровнять как-то. Заключила договор на поставку обедов с одним ИП. Выходило 48 тысяч в месяц", – рассказала Филиппович.
На производстве каждый день начали бесплатно кормить по 50 человек. Но однажды на предприятие пришли сотрудники пенсионного фонда. Ревизоры сразу обратили внимание на накладную по поставке обедов. Сказали, что так быть не должно и расходы на еду вначале нужно было включать в зарплату, а затем вычитать их.
"Они сочли, что мы уклоняемся от выплаты в пенсионный фонд. По идее, мы должны были не обед давать, а начислять 150 рублей работнику, чтобы он потом покупал обед", – уточнила Филиппович.
В итоге контролеры оштрафовали женщину на 250 тыс. рублей. Предпринимательница эту сумму уже оплатила и сейчас продолжает кормить рабочих бесплатным обедом, но уже по правилам.
Комментарии
Легко отделались- за такую "благотворительность" в пендосии или гейропе посадили бы.
идиотизм процветает
Предпринимательница эту сумму уже оплатила и сейчас продолжает кормить рабочих бесплатным обедом, но уже по правилам.
а по правилам обед уже дюже не бесплатный
из начисленных за обед 150 рублей работник заплатит 19,5 НДФЛ,
кроме того сверх 150 рублей работодатель заплатит 33,0 в ПФР, 7,65 на ОФМС и 4,35 на больничные
так победимЪ
а чё так мелко, давайте спецодежду тоже в зарплату, а потом работник её какбы покупает, и станки на которых работает туда-же и инструмент и сырьё и электроэнергию и отопление и всё остальное - по максимуму!
Пенсионный фонд начал налоги собирать? Так то получается, что все рассеяне уклонисты!
Амик, вы же приличная пресса, пишите грамотно заголовки. В ПФР мы не платим налоги, налоги мы платим только в налоговую. В ПФР пенсионные отчисления, а в соц.страх социальные отчисления
Твою ж мать! С СМСок с которых по всей стране на лечение детей собирают, ПФР тоже свою долю урывает? Или я зря это написал?
Ну как тут не вспомнить ставшее классическим:"Денег нет, но вы держитесь", после чего гражданам израиля были назначены пенсии от 50 тыс. рублей, как "жертвам русского деспотизма и нацизма".
В месяц тремя тысячами рублей облагодетельствовала народ, а от государства утаила 1260 рубликов.
Конечно преступница, по закону, а по совести нужно было искать другие "законные" варианты. А где у неё главбух?