Большие гонки: кто и как на Алтае уже готовится к масштабным выборам 2021 года

Выборы в Госдуму и краевое Заксобрание пройдут через два года. Но решение о том, участвовать в них или нет, основные игроки принимают уже сейчас. Будущая гонка обещает быть горячей. Партии могут "задвинуть", а на первый план – выйти самостоятельные кандидаты. Amic.ru разбирался, у каких депутатов есть шансы сохранить кресла, кого ждет движение вверх, кого – политическое забвение и от чего все это будет зависеть.

Изменят ли правила игры?

Все будущие расклады зависят от ключевого решения – изменят ли законодатели схему выборов так, что 75% депутатов станут избирать по округам, а 25% – по партийным спискам. Сейчас это соотношение и в Госдуме, и в АКЗС – 50 на 50.

Округ – это территория, жители которой избирают конкретного депутата, представляющего их интересы в парламенте. По партспискам депутатов избирают иначе: жители голосуют за партию, идеологию и доверяют ее представителям отстаивать свои позиции.

Несколько депутатов АКЗС рассказали amic.ru, что с вероятностью 90% схема изменится, и соотношение 75 на 25 уже берут в расчет те, кто собирается участвовать в выборах. На такую схему уже в этом году перешли несколько регионов, включая соседнюю Республику Алтай.

Порядок выборов в Госдуму, писал РБК, скорее всего, останется прежним.

Что будут значить перемены на практике?

Во-первых, вместо 34 депутатов, избранных в АКЗС по округам, будет 51. И только 17 кресел оставят на представителей всех партий. На выборах в Госдуму в крае могут дополнительно появиться два округа плюсом к имеющимся четырем, подсчитал Институт социально-экономических и политических исследований.

Во-вторых, это значит, что округа станут мельче. Например, сейчас на один округ АКЗС приходится от 50 до 60 тыс. избирателей. Будет – 30-40 тысяч (если разделить общее число избирателей на количество предполагаемых округов). Работать кандидатам будет попроще и подешевле.

Однако, в-третьих, для действующих депутатов корректировка округов – значит изменение их границ, а это может быть болезненно, потому что сейчас они работают на одних избирателей, а придется переключаться на других – и все по новой.

"Некоторые депутаты начнут возмущаться и отстаивать лучшие для себя условия", – считает политтехнолог Андрей Клюзов.

Впрочем, для некоторых депутатов изменение схемы может облегчить ситуацию. Условно Сергей Приб, который представляет сейчас Заринск и Заринский район (52,7 тыс. избирателей), может "застолбить" только город. Или Юрий Матвейко, избранный от Алейска и двух районов, тоже может представлять жителей только родного города.

В-четвертых, большую роль начнут играть города. В Барнауле число округов может возрасти с девяти до 12-13, в Бийске – с трех до четырех-пяти, в Рубцовске – с двух до трех. Отдельные округа могут получить Заринск, Славгород. Новоалтайск – и вовсе два.

В-пятых, с уменьшением числа избирателей в округе снизится и количество подписей, которое нужно будет собрать самовыдвиженцам, это может заставить кого-то задуматься о карьере депутата.

В самовыдвиженцы могут пойти, например, общественники, почувствовавшие вкус влияния и собственной важности, а также политики, которые по разным причинам больше не хотят работать с партиями.

Это, например, Владислав Вакаев, сейчас – эсэр, но совершенно точно отстраивающий образ самостоятельного политика. Или ресурсный экс-коммунист Владимир Попов, исключенный из партии. Или, скажем, защитники зеленых зон.

Политтехнолог Константин Лукин, вообще, полагает, что в АКЗС может образоваться фракция независимых депутатов.

В-шестых, может появиться больше кандидатов, которые, договорившись с какой-то партией на будущее, не хотят баллотироваться под чьим-то брендом.

"Какая сейчас часто просьба к "Единой России" возникает? А вы меня просто выдвиньте, и больше ничего не надо. Ни бренд не нужен, ни вот эта ваша пенсионная реформа. Но это неправильно", – считает Андрей Клюзов. По его мнению, рост числа одномандатников в принципе расшатывает устойчивость партийной, а значит и политической системы.

Премьер-министр России, лидер ЕР Дмитрий Медведев выразился более жестко. По его мнению, члены партии больше не должны участвовать в выборах, скрывая, что они единороссы. Партийцы, шедшие на выборы как самовыдвиженцы, "скорее запутали избирателей". А "если кто-то стесняется, лучше уйти и освободить место".

Наконец, в-седьмых, внутри партий может серьезно возрасти борьба за "списочные" места в АКЗС.

Что будет с оппозицией в АКЗС?

Уже сейчас можно предположить, что при любых системах выборов сменятся лидеры двух фракций Заксобрания: КПРФ и ЛДПР.

Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов, из политических битв со своими же однопартийцами во фракции вышла безоговорочной победительницей. Даже бывшие ее оппоненты в КПРФ сбавили градус обвинений и высказывались комплиментарно. Ее авторитет на федеральном уровне в КПРФ высок. С большой долей вероятности, говорят ее коллеги по АКЗС и политтехнологи, Прусакова будет баллотироваться в Госдуму и, учитывая рейтинги коммунистов в крае, имеет все шансы в нее пройти.

Сразу два политика предположили в беседе с amic.ru, что из действующего состава фракции КПРФ в новый перейдет только верная соратница Прусаковой – рубцовчанка Вероника Лапина. Из восьми депутатов пять за время созыва вышли сами или были исключены из партии.

Также, скорее всего, сменит руководителя фракция ЛДПР. Владимир Семенов, ее действующий лидер, по данным amic.ru, может баллотироваться в Госдуму, в которой он уже работал в течение двух созывов. ЛДПР, как и коммунисты, показывает на выборах в крае традиционно высокие результаты, и Семенов имеет все шансы пройти в федеральный парламент.

Самая непредсказуемая ситуация, говорят эксперты, – у "Справедливой России". Так, политтехнолог Константин Лукин считает, что партия может столкнуться с дефицитом кандидатов в одномандатные округа. Причем не только в силу хронического недостатка сильных игроков у оппозиции, но и из-за ситуации в Барнаульской гордуме.

Не так давно, напомним, в ней сложил полномочия представитель эсэров Егор Банщиков. На его место партия должна была предложить человека из выборного списка. И руководство реготделения неожиданно отдало это кресло жителю Бийска. "Бийчан включили в барнаульский список, просто чтобы его сформировать. Соответственно, те, кто бились в Барнауле, вкладывали свои деньги, оказались разочарованы этим решением, потому что получилось, что никому ничего не гарантировано", – говорит Лукин.

Кроме того, есть мнение, что СР будет сложно повторить свой результат прошлых выборов, когда они в АКЗС набрали больше 17% голосов, – дай бог бы 5%-ный барьер перешагнуть. И тогда партии в лучшем случае достанется два кресла в АКЗС, а это почва для внутрипартийных распрей и, возможно, шанс "пролететь" мимо оплачиваемых ставок в парламенте. Якобы на мандаты могут претендовать и Александр Молотов, глава действующей фракции, и Анна Коваленко, руководитель аппарата реготделения СР, и депутат Людмила Суслова. И еще вопрос, как они разберутся.

"По-моему, не было еще ни одних выборов, когда бы про "Справедливую Россию" не говорили, что она не преодолеет барьер. Каждый раз так говорят и каждый раз мы доказываем обратное", – парирует Анна Коваленко.

По ее словам, сейчас говорить о рейтингах преждевременно. Кроме того, считает Коваленко, практика показывает, что многие экспертные прогнозы не оправдываются.

"Но у нас внутри регионального отделения даже мысли не возникает: а вдруг мы не пройдем, давайте еще подумаем". Ничего подобного! Мы оцениваем свои перспективы как хорошие, тем более жизнь в стране лучше не становится", – рассказывает Коваленко.

Она говорит, что о своем участии в выборах в АКЗС еще не думала. А домыслы по поводу дефицита кандидатов из-за ситуации в гордуме Барнаула отвергает: Коваленко считает, что партия приняла верные решения, они показывают возможность социального "лифта". И уж точно, по ее мнению, это не приведет к отказу активистов партии участвовать в выборах. "Я думаю, это мнение одного-двух лиц и только. Никто нам такие претензии не высказывал", – резюмирует она.

Спикер: рост или забвение

Теперь о "Единой России". Самые разноречивые мнения сейчас о будущем Александра Романенко, спикера в действующем созыве. Называют несколько версий. Первая – Александр Романенко пойдет на повышение в Госдуму по списку "Единой России", то есть повторит судьбу своего предшественника Ивана Лоора с той разницей, что тот избрался от округа.

Хотя перспектива идти по округу маячит и перед Романенко, если он сохранит пост лидера реготделения "Единой России". 22 ноября "Коммерсантъ" цитировал спикера Госдумы Вячеслава Володина: "Считаю абсолютно правильным участие в избирательных кампаниях в одномандатных округах всех тех, кто занимает партийные должности, входит в руководство Госдумы, фракции". По его словам, выборы в одномандатном округе – это конкуренция личностей. А чем их будет больше, тем сильнее будет и партия.

Версия вторая – Романенко пойдет на понижение или вовсе завершит политическую карьеру. Во-первых, усиленно циркулирует информация о возможной его отставке с поста руководителя реготделения "Единой России" с заменой на губернатора Виктора Томенко. Во многих регионах России такие рокировки уже провели. Глав регионов, многие из которых уже "нового призыва", по сути, назначают ответственными за подготовку партии власти к большим выборам и их результаты.

Во-вторых, два источника рассказали, что не совсем гладко складываются отношения Романенко с политическим вице-премьером Денисом Губиным, который по должности будет курировать проведение выборов.

Среди кандидатур на замену Романенко на посту спикера источники amic.ru называют пока Сергея Приба, лидера фракции ЕР, и Стеллу Штань, представителя губернатора в АКЗС.

"Черт знает, как будут себя вести"

Если же говорить в целом о фракции ЕР, то и тут версии ее будущего расходятся. Например, Константин Лукин, считает, что партия власти будет иметь наименьшие проблемы с проходными кандидатами в округах. А если произойдет переход на 75 на 25, то и вовсе останется в выигрыше – другие партии попросту не наберут такого числа претендентов, тем более способных составить реальную конкуренцию.

С другой стороны, организационно новая система может стать для единороссов большой головной болью, считает Андрей Клюзов. "Да, им это ситуацию чуть упростит, но не намного. Потому что возникнет потребность в увеличении числа кандидатов, которых нужно будет вести, контролировать. К тому же черт знает, как они потом будут вести себя в парламенте. Возьмите конфликт Волкова и Романенко в действующем составе, – говорит Клюзов. – У людей, которые избираются по спискам, есть хоть какая-то политическая ответственность. У партии есть на них прямое императивное влияние. Условно, заявил человек что-то вразрез политике партии – его можно лишить мандата. А попробуй что-то сказать одномандатнику".

Клюзов в целом считает, что желающих идти во власть будет немного. "Думаю, что у больших политических структур будут проблемы с кандидатами. Существенные. Потому что часть людей или уже "наелись" политикой, или достигли целей, для которых был важен депутатский статус. Новые желающие могут появиться. Но мы видим, что и на региональном, и на федеральном уровнях происходит девальвация статуса депутата", – говорит он.

К тому же есть неблагоприятный для парламентариев тренд со стороны правоохранительных органов – "выгоднее изобличить не простого гражданина, а депутата".

Говорить, кто именно из действующего состава единороссов пойдет на следующие выборы, пока сложно. Однако точно под вопросом участие Валерия Гуминского (весь его бизнес – на Дальнем Востоке), Александра Лазарева как представителя прежней управленческой команды, Алексея Найдена и Павла Шумихина, они были перебежчиками из СР. Наибольшая ротация может произойти среди тех, кто проходил по спискам.

Госдума: кто на вход, а кто на выход

Здесь ситуация еще менее предсказуемая, так как зависит от решений не только регионального уровня. Тут правят бал договоренности с федеральным центром: центральным руководством партий, администрацией президента и т. д.

Однако очень предварительные версии есть и здесь. Из четырех депутатов, которые избирались от Алтайского края по одномандатным округам, сохранение кресел пророчат только двум: Александру Прокопьеву и Виктору Зобневу. Оба имеют серьезные финансовые ресурсы и наработанные механизмы лоббирования интересов.

Что касается Даниила Бессарабова и Ивана Лоора, то их обоих относят, скорее, к команде экс-губернатора Алтайского края, и поэтому их перспективы оказались под вопросом, во всяком случае в Госдуме. К их же компании можно отнести и Валерия Елыкомова.

Вряд ли удастся, по прогнозам, сохранить кресло аксакалу федерального депутатского движения Николаю Герасименко. Он и в 2016 году, говорили злые языки, "пробил" себе проходное место в списке, подключив федеральные связи. На этот раз шансов гораздо меньше – в первую очередь потому, что Москва делает ставку на молодых, амбициозных политиков. Вот и президент на съезде ЕР 23 ноября сказал, что надо продвигать "ярких, талантливых, патриотично настроенных ребят". Герасименко в 2021 году исполнится 71 год.

Про уверенную поступь Марии Прусаковой, лучший вариант для Александра Романенко и выход из думского "отпуска" Владимира Семенова мы писали чуть выше. Но они, скорее, герои партийных списков.

Что касается эсэра Александра Терентьева, который представляет Алтайский край в парламенте уже третий созыв, то сомнения в его перспективах связаны все с теми же неблагоприятными прогнозами для партии в целом. Однако такой скепсис возникает практически перед каждой кампанией, Терентьев посмеивается в духе "не дождетесь" и вновь проходит по списку.

В любом случае кампания 2021 года станет еще и экзаменом для губернатора Виктора Томенко. От ее результатов может во многом зависеть и его будущая политическая карьера.