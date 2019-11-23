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Барнаульский общественный деятель предложила Медведеву проект для маломобильных людей

, ИА "Амител"
"Дорога к дому" направлена на благоустройство дорожной системы
Фото: buisnesman.ru

Фото: buisnesman.ru

Общественный деятель из Барнаула Ирина Яковенко на встрече с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым предложила запустить проект "Дорога к дому". 

В его рамках планируется благоустройство дорог, дворов жилых домов, установка тротуаров и освещения. Все это должно облегчить жизнь людей, передвигающихся на колясках. 

"Вы понимаете, зачастую выходишь из подъезда и не можешь добраться до соседнего двора. Тебе приходится пересаживаться в автомобиль и доезжать до ближайшего магазина или детской поликлиники. Хотелось бы все-таки, чтобы можно было своим ходом добраться до ближайших каких-то точек общественного пользования", – цитирует Ирину алтайский телеграм-канал

Дмитрий Медведев одобрил предложение девушки, а также ответил на вопрос о порядке предоставления инвалидных колясок. Он отметил, что государство должно выделять средства на технические средства реабилитации так, чтобы хватало всем, и добавил, что в последнее время денег стали давать больше. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.11.2019 18:01
АБОРИГЕН

Из подъезда уже выйти проблема, не то что куда то добраться. А вообще чтобы понять как должна выглядеть доступная среда, чиновников самих надо пересаживать на инвалидные коляски, чтобы понимали насколько пригодны для использования пандусы что сейчас городя.

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