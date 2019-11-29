Сбербанк прокомментировал смерть клиента в новоалтайском отделении

Представители Сбербанка рассказали о том, что оказали помощь клиенту когда ему стало плохо, однако, спасти мужчину не удалось.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что отделении Сбербанка умер мужчина. Полицейские установили, что ему было 88 лет.

Смерть не носила криминального характера. Мужчине стало плохо, и сотрудники банка пытались спасти его.

"Мы подтверждаем факт происшествия. В данной ситуации сотрудники Сбербанка предприняли все предусмотренные меры по оказанию помощи клиенту. К сожалению, спасти мужчину не удалось", – сообщили в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.