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Зачем "Единая Россия" в Барнауле решила стать открытой при выборе мэра

, ИА "Амител", Елена Маслова
Что может означать решение депутатов от партии власти голосовать за главу города у всех на виду
Заседание Барнаульской гордумы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заседание Барнаульской гордумы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Итак, барнаульские единороссы предложили голосовать за кандидатов в мэры Барнаула открыто, а не тайно, как это было раньше. Это значит, что все депутаты и приглашенные на сессию будут видеть, кто за кого проголосовал. Причин, по которым представители партии власти решили изменить правила, может быть несколько.

1. Открытость и демократия

Это официальная версия.

"Каждый гражданин имеет право знать, как избранный им депутат проголосовал по любому вопросу, включая избрание главы города. Это тонкость представительной демократии любого уровня. Тайное голосование только обезличивает нас и снимает ответственность за свой выбор", – сказал инициатор изменений Иван Огнев, председатель комитета гордумы по законности.

По его словам, изменения также позволят избежать проблем с подсчетом голосов и любой критики по этому поводу.

В релизе "Единой России" (ЕР) говорится также, что федеральное руководство партии поставило задачу стать единороссам "более открытыми, не бояться ответственности, не забывать учитывать интересы избирателей и располагать к себе россиян, а не отстраняться от граждан". Добавим, что такая установка озвучена на 18-й год существования партии.

2. Страховка от "отщепенцев"

Новый порядок вполне может сработать на укрепление партийной и внутрифракционной дисциплины. Он не даст шанса членам фракции проголосовать за кандидата, не согласованного партией. Тайное голосование не дает возможности отследить, кто именно из депутатов стал "предателем". Открытое голосование не дает возможности уйти от ответственности за "неправильное" голосование.

Ранее алтайские единороссы уже сталкивались со случаями, когда члены фракции в том или ином законодательном органе поддерживали предложения оппозиции.

Во фракции ЕР в Барнаульской гордуме 25 человек – члены партии, 6 – сторонники или беспартийные, сообщили в региональном отделении партии.

3. Внутрипартийная конкуренция

Барнаульское отделение партии под предводительством амбициозных Юрия Еремеева и Антона Целевича активизировало свою работу. Такие инициативы могут повышать их политическую "капитализацию". Им это может пойти в плюс на фоне подготовки к предстоящей большой выборной кампании 2021 года.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

11.12.2019 16:56
- гость -

Как за пенсионную реформу голосуем все вместе дружно, а тот кто против того съедим на ужин. Не нужны нам такие. Партия сказала за что голосовать за то и голосуем. А предателей засадим или вышвырнем при удобном случае. И народу хорошо, выборы прозрачные. Почему Франк не подал документы, стесняется или в последний момент по сценарию?

11.12.2019 17:17
- гость -

Зачем "Единая Россия"..

11.12.2019 18:01
- гость -

11.12.2019 16:56
- гость -
И народу хорошо, выборы прозрачные.
----------------------------------------------------
Какому именно народу хорошо от "прозрачных выборов", то есть недемократичных? Назовите страну, город, село, теплотрассу...

11.12.2019 18:11
- гость -

Дешёвая мулька. От косметического изменения процедуры ничего не зависит.

11.12.2019 18:14
- гость -

11.12.2019 18:01
- гость -
Поезжайте в бывшую братскую страну. Там на любой вкус и перевороты, и демократичные выборы. толстого алкаша сменил худой клоун. достижение одно - безвизовая возможность полякам задницы подтирать. За то как демократично, партии меняются, демонстрации проходят, людей в мусорных бачках возят,шины жгут, движуха... Вам жизнь нормальная нужна или "демократичные выборы".

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