Снежный городок в Барнауле на Мало-Тобольской готов к открытию

Открытие новогоднего городка на пешеходной части улицы Мало-Тобольской в Барнауле пройдет в субботу, 21 декабря, в 18:00. Как сообщает мэрия, в этом году организаторами выбрана сказочная тематика мероприятия. Все желающие смогут поучаствовать в игре по мотивам сказки "Двенадцать месяцев".
Также на открытии городка состоится забег Дедов Морозов. Акция проводится в Барнауле уже в пятый раз и собирает лучших Дедов Морозов и Снегурочек города. Заявки на участие в забеге принимаются до 20 декабря.
В ледовом городке в районе туркластера города установили 30 новых световых фигур сказочных персонажей и подснежников. Площадку украсят также гирлянды и яркие шары, ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года. Картину дополнят композиции изо льда по мотивам сказок и мультфильмов, созданные скульпторами в рамках городского конкурса на лучший ледяной барельеф.
Что касается главной елки города – на площади Сахарова, – ее откроют 29 декабря.
Комментарии
Очередное фото ни о чем. Кроме горки в темноте ничего не видно. Это даже анонсом трудно назвать.
20.12.2019 12:17
- гость -
Очередное фото
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Путинизм! Отправить журналиста осмотреть и сфотографировать снежный городок не получается. А вот отправить "журналиста" в Москву на посиделки с дедом проблем нет.
20.12.2019 12:31
- гость -
Судя по репортажу, журналист сидел там не с дедом, а с особо одаренными экземплярами из аудитории. ))
Высота горок на высоте! Антитравмоопасные.
13:08
Даже на таких немало дураков бьётся.