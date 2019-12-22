Подростки толпой избили полицейских в Мурманской области

Школьники толпой избили полицейских после дискотеки в Апатитах, сообщает "Лента".
После мероприятия, которое проходило в местном ДК, подростки не захотели расходиться и остались на крыльце. Сотрудники учреждения вызвали полицию.
Полицейские попытались усмирить ребят, но те повалили правоохранителей на землю и стали избивать. В результате у одного из них подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Десять дебоширов были задержаны сотрудниками Росгвардии, но родители школьников написали заявление в СК о жестоком обращении с их детьми.
Комментарии
но родители школьников написали заявление в СК о жестоком обращении с их детьми.
Яжемамы. Полиции нужно запомнить адреса и не реагировать на вызовы с них.
Куда катится. Дети одичали.
09:34, Вы при СССР не жили.
но родители школьников написали заявление в СК о жестоком обращении с их детьми.
этим тварям стрелять надо в колени. это не про сотрудников СК.
Опущеным полицаям героев России присвоят ?