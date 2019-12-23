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Эксперты рассказали, о каких болезнях предупреждает сухость во рту

, ИА "Амител"
Недугов набралось несколько

Сухость во рту может быть вызвана не только жаждой, но и целым рядом болезней, сообщает портал news.ru.

В первую очередь при частом пересыхании во рту нужно следить за уровнем глюкозы. Этот симптом может быть свойственен диабету. 

Некомфортное ощущение также сигнализирует о проблемах с щитовидной железой. В этом случае сопутствующим признаком станет дрожание рук.

Кроме того, причиной сухости рта может стать вегетативное расстройство нервной системы, которое диагностирует невролог, заболевания ротовой полости, проблемы с зубами или стресс.

Специалисты рекомендуют не игнорировать этот симптом, особенно если есть сопутствующие признаки заболевания. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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