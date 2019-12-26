Поликлинику в Барнауле 985 млн рублей будет строить "Селф"

Завершился аукцион на строительство поликлиника в квартале "2002а" в Индустриальном районе Барнаула. Его победителем стала алтайская компания "Селф", которая согласилась выполнить условия контракта за 985 млн рублей. Ее конкурент из Москвы запросил на 5 млн больше.
Согласно проекту, который подготовила компания "Алтайгражданпроект", новая поликлиника расположится в квартале 2002а по адресу: улица Лазурная, 46. Она будет работать в две смены и рассчитана на 900 посещений в смену.
Нормативный срок эксплуатации здания должен составлять не менее 75 лет. Поликлиника предназначена для жителей новых микрорайонов, поскольку нагрузка на существующие медучреждения и специалистов давно превышает все нормативы.
Согласно техническим характеристикам, в поликлиники будет регистратура на семь человек, колл-центр на пять рабочих мест, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение, травмпункт с самостоятельным входом с улицы с пандусами, женская консультация с самостоятельным входом с улицы, отделение медицинской профилактики, отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской статистики.
Комментарии
Цена квадратного метра жилплощади в Барнауле около 50 тысяч за квадрат. Тут же они хотят освоить практически миллиард! Я правильно понимаю, что площадь новой поликлиники будет 20000 квадратов?