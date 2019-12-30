Мать выбросила младенца из машины в сугроб на кузбасской трассе

На шестой день поисков правоохранители и волонтеры нашли тело трехмесячной девочки, которую мать выбросила из машины на автодороге Яшкино – Югра в Кемеровской области, сообщает региональное СУ СКР.
Сумка со страшным содержимым лежала в сугробе на обочине трассы. 36-летняя мать погибшей утверждает, что ребенок умер, поперхнувшись. Причину смерти малышки установят судмедэксперты.
Отметим, что в поисковых мероприятиях приняли участие около 120 человек. Они обыскали примерно 40 км трассы. Главная сложность заключалась в том, что женщина не могла точно вспомнить, где именно оставила тело дочери.
В отношении кемеровчанки возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего лица. Ей грозит наказание от восьми лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
Комментарии
Ей ничего не грозит, а надо прессовать по полной обоих. Пусть выйдут совсем поздно если смогут. Даже из детей алкашей порой рождаются великие личности.
эти молодые мамашки порой так безжалостны и безразличны к своим бедным детям, зачем они рожают, садистки