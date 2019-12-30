Суд принял иск против мэрии Барнаула на 16,4 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края 30 декабря зарегистрировал исковое заявление ОАО "БарнаулПассажирТранс" против мэрии Барнаула.
Компания предъявила финансовые претензии на 16,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке дел инстанции. Какой конфликт послужил причиной судебного разбирательства, пока не разглашается.
Как ранее писал amic.ru, ОАО "БарнаулПассажирТранс" отстаивало свои интересы на право получения недополученных доходов за перевозку льготников за последние два года.
Сегодня каждый пассажир-льготник может приобрести два вида проездных – безлимитный по городу за 450 рублей и за 650 рублей с пригородом. В среднем одна поездка на автобусе для такого пассажира обходится в 10 рублей.
Представитель компании утверждает, что из городского бюджета не компенсируют перевозчикам убытки. Они несколько раз направляли письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой разобраться в проблеме.
Комментарии
Этого депутата перевозчика уже посадить давно пора!
Пора прокуратуре заняться этой компашкой и ее депутатом. Качество услуг ниже ноля. Какие компенсации
57 рублей за 20 км на 113 автобусе БарнаулПассажирТранса . Сделали бы всем по 23, а льготы бы убрали на 113.