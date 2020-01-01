Предельную сумму долга по кредитам россиян уменьшили еще сильнее

Предельный долг по потребительским кредитам россиян с 1 января 2020 года ограничен суммой, в полтора раза превышающей размер ссуды, сообщает РИА Новости.
Соответствующие поправки внесены в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Это уже третье ужесточение законодательства по этому вопросу за год. Так, с конца января прошлого года ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на срок до года, не может превышать 1,5% в день. С июля 2019-го ее размер зафиксировали на уровне максимум 1%.
Уменьшалась и верхняя планка долга. Так, в прошлом году она не превышала 2,5 раз к изначальной ссуде.
Эксперты полагают, что ограничения коснутся в основном микрофинансового рынка.
"Последняя тенденция, на наш взгляд, биполярна: вызвана не только инициативой самих компаний, изменяющих условия предложений, но и желанием потребителей финансовых услуг, — прокомментировала директор саморегулируемой организации "МиР" Елена Стратьева. — После установления дневной процентной ставки на уровне 1% займы стали дешевле, и люди стали ориентироваться на более длительный срок использования средств и их бОльшие суммы".
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