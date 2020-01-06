Экономисты предрекают рост цен на хлеб и овощи в России

Цены на хлебобулочные изделия, овощи, яйца и некоторые другие продукты, скорее всего, будут расти в 2020 году. Об этом говорят эксперты, опрошенные Ura.ru.
"У нас четвертый класс зерна, который являлся кормовым, объявили хлебным. Для него закупают дорогой улучшатель, чтобы повышать качество изначально плохой пшеницы. Во многих регионах отсутствуют селекционные центры, из-за чего приходится завозить пшеницу из южных областей. Это приводит к постоянному подорожанию хлеба, и поэтому булка в магазине стоит 50-60 рублей, а могла бы восемь-десять рублей", – рассказал агентству главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев.
Есть также предположение о росте цен на некоторые овощи, например, картофель, свеклу, морковь, лук. А еще яйца.
Добавим, что по данным РИА "Рейтинга", в Дагестане и Ингушетии жители тратят на еду более половины своего дохода. В Москве, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе – в два раза меньше. По статистике 19,2 миллиона россиян живет за чертой бедности.
Комментарии
Ну и что?
Главное - ипотека дешевеет, президент об этом позаботился.
А ещё газопроводы, длинные и толстые, у нас во все стороны торчат.
Без экономистов знаем. При падении экономики цена растет . Одни перекупы и мошенники .
Спасибо деду за Победу
Мы готовы и к карточке на хлеб. Не жили богато не хрен начинать.
Хорошую пшеничку за рубеж а 4 й класс с улучшателями на внутренний рынок... Неплохо неплохо...