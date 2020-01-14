Барнаульский школьник упал на железный штырь, спрятанный в сугробе

Одиннадцатилетний мальчик шел по узкой тропинке, споткнулся, упал в сугроб и наткнулся на железный штырь. Инцидент произошел недалеко от школы спорта Алексея Смертина, сообщает "KП".
Пятиклассник шел из дома в СДЮШОР Смертина, прошел по улице Ленинградской и свернул на тропинку. Здесь мальчик споткнулся и почувствовал боль. Ребенок вернулся домой, где родители вызвали скорую.
Предварительно врачи диагностировали открытый перелом грудины и другие травмы. В Следственном комитете факт травмирования подтвердили, но отметили, что серьезного ущерба здоровью нет.
Комментарии
Ребенок вернулся домой, где родители вызвали скорую.
Предварительно врачи диагностировали открытый перелом грудины и другие травмы.
Мальчик робот??? С открытым переломом грудины ходить...
Здоровья пацану конечно!! А бросателей арматуры, на нее же и усадить и пускай она в "посадочное гнездо" не попадет...