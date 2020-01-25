Поставщики "Холидея" просят помощи у сибирского полпреда

Новосибирские поставщики обанкротившегося "Холидея" обратились к полпреду президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой помочь им в сложившейся ситуации, сообщает "Интерфакс".

Дело в том, что в Арбитражном суде Новосибирской области сейчас находится более 80 заявлений конкурсного управляющего ретейлера. Он требует признать недействительными сделки компании, совершенные накануне банкротства. В том числе с поставщиками товаров. По оспоренным сделкам ответчики должны будут вернуть деньги, выплаченные им за отгруженную продукцию.

Как уже сообщал amic.ru, предприниматели считают, что судебные тяжбы с поставщиками интересны собственнику торговой сети Николаю Скороходову и конкурсному управляющему Трофиму Кузнецову. Общий долг компаний перед "Холидеем" – 6 млрд рублей. Конкурсный управляющий получит с этой суммы не менее 5%, то есть 300 млн рублей.

При этом собственник сети "Холидей" Николай Скороходов развивает на рынке Сибири, и в том числе в Барнауле, новый проект – сеть магазинов "Фермер-Центр.РФ". Бизнес "Холидея" фактически поменял юрлицо на "НСК Холди", бренд и все активы "Холидея" идут на развитие этой сети, говорят поставщики.