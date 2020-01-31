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Судебный пристав из лени прощала долги жителям Алтая

, ИА "Амител"
Женщина подделывала документы, указывая, что должники оплатили штрафы
Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи выяснили, что женщина на протяжении 2018 года, желая облегчить себе работу, вносила в документы заведомо ложные сведения о том, что жители Турочакского района рассчитались с долгами. На их основании она заканчивала исполнительные производства.

В результате должники, сами того не ведая, освобождались от обязанности оплачивать штрафы, а государственная казна недополучила эти средства.

Обвиняемая от дачи показаний отказалась. Она настаивает, что ни в чем не виновна, хотя следователи доказали обратное. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.01.2020 09:39
технарь

Святая! (авторы исков так не думают)

31.01.2020 09:41
- гость -

авторы исков это ГИБДД и Налоговая
обрыбятся
женщине респект!!

31.01.2020 09:44
Рождённый вСС

Это Женщина с большой буквы. Ей надо памятник поставить.

31.01.2020 09:46
В СССР

Слишком короткая строка. Амик, поправьте.

31.01.2020 09:54
- гость -

А я то уж думал, что у них нет ничего человеческого! Тупо должность по обдиранию всего нажитого у населения в доход государства!

31.01.2020 10:26
- гость -

Дык, эта, без откатов тетя работала?! А разве у них так принято?!

31.01.2020 10:29
- гость -

Так она не ленивая, а просто человек порядочный.
Имхо нормальный человек ни приставом ни коллектором работать никогда не пойдёт.

31.01.2020 10:32
- гость -

Тут все такие довольные)
Не хочется штрафы платить?
А штрафы зарабатывать нравится?
Тогда зачем тут проливается тонны слез, что государство людоедское?
Да вы сами людоеды, раз свои гражданские обязанности не исполняете, и радуетесь нарушению закона.

31.01.2020 10:36
- гость -

Слушай, любитель законов, людям без разницы как их грабят по закону или нет

31.01.2020 10:39
- гость -


31.01.2020 10:32
- гость -
А Вас зависть гложит, что тут все такие довольные?
А с кого мы пример берем, разве не с чиновников и депутатов?
В первую очередь они должны соблюдать закон, а вот как раз они и нарушают!
У меня зарплата "белая" с нее платятся налоги и пенсионные отчисления, а чиновники и депутаты ограбили меня на пять лет пенсии и постоянно увеличивают поборы! Так в чем я не выполнил свой долг перед государством??? А теперь ответте в чем мое людоедство заключается? Что у Вас лично я отнял???

31.01.2020 10:43
- гость -

10:36
А не нарушать не пробовали? Вы считаете, что вас грабят. Но вначале то вы накосячили. Или вы не считаете себя виновным? Или не считаете, что даже если виновны, то должны платить?
Так вы тогда дальше идите - дааайте и за убийство не сажать, и за ДТП не взыскивать сверх непокрытой ОСАГО суммы ущерба. А че, вас же грабят, и вам плевать по закону или нет. Как впрочем вам плевать и на терпил ваших, коим ущерб причинен. Так ведь?)

31.01.2020 10:44
- гость -

10:39
Или мимо, ты какой то ненормальный.
Чего разодрался то? Вообще не с тобой базар был.

31.01.2020 10:50
- гость -

31.01.2020 10:43
- гость -
10:36
А не нарушать не пробовали? Вы считаете, что вас грабят. Но вначале то вы накосячили. Или вы не считаете себя виновным? Или не считаете, что даже если виновны, то должны платить?
Так вы тогда дальше идите - дааайте и за убийство не сажать, и за ДТП не взыскивать сверх непокрытой ОСАГО суммы ущерба. А че, вас же грабят, и вам плевать по закону или нет. Как впрочем вам плевать и на терпил ваших, коим ущерб причинен. Так ведь?)



виновен в чем?
в том что в АК считали имущественный налог по инвентаризационной стоимости??? а всем по кадастровой ??
как в басне у Крылова? Волк и ягненок.

31.01.2020 10:56
- гость -

Молодец, тетенька!

31.01.2020 11:03
- гость -

Вообще-то у неё план по закрытию производств, и план нефиговый. Так что она банально подтасовывала статистику, чтобы получать ЗП. Обычный шкурный интерес.

31.01.2020 11:08
- гость -

10:50
Зачем вы бред собираете?
Ивентаризауионная или кадастровая стоимость Недвига решается просто: прямо в ФНС, никаких штрафов, наоборот, ты сам пишешь заявление и тебе пересчитывают налог и даже бабло возвращают, прикинь)

31.01.2020 11:35
Иван

Этой тёте надо звезду героя дать, а не сердюковым всяким раздавать.

31.01.2020 12:01
- гость -

31.01.2020 11:08
- гость -
Прикинь, я так и сделал! Не вернули

31.01.2020 12:05
- гость -

31.01.2020 10:43
- гость -
Как первокурсник юрфака рассуждаете

31.01.2020 12:40
гость

А зарплату получать трудолюбия хватало

31.01.2020 12:42
- гость -

Тетку простить, выписать премию и наградить поездкой в санаторий.

31.01.2020 12:45
Бабуля

Дети гор..так наивно себя вести при исполнении.

31.01.2020 12:47
- гость -

31.01.2020 11:08
- гость -
А прикинь количество людей которых не писало заявление, которые не знают про это как их ограбили?! Нормально? И почему вообще они должны писать что бы был перерасчет?

31.01.2020 12:49
- гость -

Я тоже как эта тетя, приходит бабулька за справкой в соц.защиту а у нее пеня по коммуналке 10-50-100 рэ, основной долг погашен, что бы ее приняли списываю эту пеню. Только я вам ничего не говорила.

31.01.2020 13:11
Для 10:36

А ничего, что законы пишут безмозглые идиоты. Превратили, некогда процветающую, страну в нищете штрафное государство.

31.01.2020 13:14
Попракка13:11

Для 10:32

31.01.2020 13:24
- гость -

13:11
Это когда процветающее государство было? Уточните годы.

31.01.2020 14:45
- гость -

Школота активизировалась....

31.01.2020 14:53
- гость -

31.01.2020 11:08
- гость -
10:50
Зачем вы бред собираете?
Ивентаризауионная или кадастровая стоимость Недвига решается просто: прямо в ФНС, никаких штрафов, наоборот, ты сам пишешь заявление и тебе пересчитывают налог и даже бабло возвращают, прикинь)


***********

Прикинь, что это стало возможным только после того, как многодетная мать выиграла суд высшей инстанции, а до этого прецедента хоть завали ГНИ своими бумажками.
Заявление написано, бабло возвратили, причем с учетом начисленного налога за 18 год, вернули 30 000

31.01.2020 14:54
- гость -

31.01.2020 12:42
- гость -
Тетку простить, выписать премию и наградить поездкой в санаторий.

в санаторий Ухань

31.01.2020 14:57
- гость -

31.01.2020 12:47
- гость -
31.01.2020 11:08
- гость -
А прикинь количество людей которых не писало заявление, которые не знают про это как их ограбили?! Нормально? И почему вообще они должны писать что бы был перерасчет?

потому что у нас обращательная форма работы с гражданами

31.01.2020 15:06
- гость -

в санаторий Ухань

.
я согласна, где моя путевка?

31.01.2020 15:34
- гость -

"потому что у нас обращательная форма работы с гражданами"
-позвольте с вами не согласиться. Скорее всего это потому, что власти любят воровать и не любят отдавать тяжким трудом наворованное....

31.01.2020 16:26
-гость-

Роттенбергам надо помочь, побольше штрафов надо, а тут такое!

31.01.2020 18:13
гость

31.01.2020 12:49
- гость -

Вы бы еще списывали, чтобы бабулька к вам не приходила, а то почему то пени, нельзя заплатить дистанционно, надо в кассу прийти. Вы узнайте, есть же уже компьютеры и можно деньги перечислять. Я не успел заплатить пеню, 1,75 рубля, кассир ушла, она до 4-ех. И все, надо опять ехать к вам, ловить кассира. 21 век на дворе, как бы вам 1,75 заплатить дистанционно? Или может спишите?

31.01.2020 18:41
Стен

Смеюсь не могу, блин респект этому приставу! Хотя они по закону не существуют. А те кто осудил, ну вам это очень скоро вернется). В казну? Вы че серьезно? Эти деньги которые якобы приставы не законно изымают у населения, не идут в казну!

1.02.2020 07:32
- гость -

Есть всё таки, среди них человеки!!!

1.02.2020 10:51
Марина

В свое время проходила практику у приставов. Насмотрелась на их работу. Устроилась на почту деньгоношей. Ходить у бабулек табуретки описывать это кем надо быть морально. В этой исстории было еще малоприятное продолжение связанное с теми приставами под начальством кого я проходила практику. Надеюсь они лишились своих должностей.

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