Судебный пристав из лени прощала долги жителям Алтая

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи выяснили, что женщина на протяжении 2018 года, желая облегчить себе работу, вносила в документы заведомо ложные сведения о том, что жители Турочакского района рассчитались с долгами. На их основании она заканчивала исполнительные производства.

В результате должники, сами того не ведая, освобождались от обязанности оплачивать штрафы, а государственная казна недополучила эти средства.

Обвиняемая от дачи показаний отказалась. Она настаивает, что ни в чем не виновна, хотя следователи доказали обратное. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.