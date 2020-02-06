Бизнес на спортивном поле: зимняя спартакиада предпринимателей пройдет на Алтае

Скоро на Алтае впервые пройдет зимняя спартакиада предпринимателей. Она состоится при поддержке Ассоциации победителей олимпиад России и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. О спартакиаде, связи бизнеса и спорта в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал организатор мероприятия и руководитель компании "На спорте" Виктор Будённый.

– Впервые спартакиада предпринимателей прошла в мае прошлого года в Парке спорта. А как вообще возникла такая идея, чтобы объединить предпринимателей на спортивном поле?

– Мое ближайшее окружение – это предприниматели. Я на них смотрю, общаюсь с ними и вижу, что у них не хватает задора, конечной цели. У них, конечно, есть все это в бизнесе, но в спорте происходит угасание. И я решил, что им нужна мотивация извне. Эта идея возникла в результате противодействия бизнеса с бизнесом, где каждый пытается доказать, что он лучший, но хочется, чтобы конкуренция была здоровой. А так как я сам из спорта, всю жизнь провел в спорте, мне хочется дать людям эмоцию, здоровье и при этом сохранить конкуренцию. Я пришел к своим друзьям в АПО России, познакомил их с идеей, мы ее подкорректировали, видоизменили, и вот родилась первая краевая спартакиада предпринимателей.

– Сколько человек приняло участие, как проходила спартакиада?

– В спартакиаде приняло участие 300 человек из 250 планируемых. Мы даже перевыполнили план. Было очень весело, задорно и мелкие недоработки сгладились эмоциональным фоном. А перетягивание канатов стало самым зрелищным видом состязаний. Все участники соревнований в едином месте смотрели, как их команда пытается одолеть своих партнеров и соперников. Было очень здорово, хоть руки и стерты в кровь. Эмоционально люди подошли к этому так, что на какое-то время забыли, что кто-то не готов к этой спартакиаде со спортивной точки зрения.

– Какие-то итоги той спартакиады можете привести? Может, родились объединения предпринимателей или новые контракты появились?

– Я точно знаю, что люди остались в командах, которые были созданы к той спартакиаде, и продолжают тренироваться в игровых видах: футбол, волейбол, пляжный волейбол, стритбол. Некоторые даже пошли в ДЮСША, чтобы лучше подготовиться к следующей спартакиаде.

– А команды были объединены по принципу одной организации, либо можно было набрать команду с разных предприятий?

– Мы объединяли команды по принципу бизнес-сообщества, например, команда Торгово-промышленной палаты, несколько команд было от АПО России, команда власти была отдельно от команды Алтайского фонда МСП, объединенная команда Банковского союза, команда Сельхозобъединение районов Алтайского края, предприниматели сферы АПК. Предприниматель Александр Вайс очень помогал. Молодец, сам активно участвовал в спартакиаде, и не только как болельщик.

– Прошла эта спартакиада, идет подготовка к следующей – летней, но вот скоро состоится зимняя. Давайте назовем даты.

– Зимняя спартакиада предпринимателей запланирована на 15-16 февраля 2020 года. Проходить мероприятие будет в Белокурихе, на территории "Белокуриха 2". Кстати, большую роль в организации мероприятия играет АО "Курорт Белокуриха". Оно оказывает помощь с размещением, подготовкой площадок, питанием гостей спортивного праздника.

– Это новая площадка, которую еще не все знают, хотите показать ее предпринимателям-спортсменам, да?

– Все верно. Площадка существует год и нам хочется максимальное количество людей туда привезти, показать, насколько она крутая и насколько это место подходит для отдыха всей семьей. Оказалось, что инфраструктура этой площадки может закрыть все наши потребности, вплоть до керлинга. Но когда мы стали углубляться в этом направлении, то поняли, что поддерживать лед не в помещении очень тяжело, поэтому отказались от него.

– Сюрпризы погоды – снегопады и оттепели – никто не отменял. Какие виды спорта будут на спартакиаде?

– Самыми зрелищными и батальными будут биатлон, горные лыжи, сноуборд, так как на эти виды спорта поступило больше заявок. Бобслей мы заменили катанием на тюбах. Этот вид спорта называется тюбинг.

– Это ведь, по сути, на "бублике" спуститься с горочки?

– Все верно. Двое запускают тюб, двое спускаются. Фактически профессиональный бобслей. Но при этом, чтобы не тащить дорогостоящее оборудование, мы решили его упростить. Тем более что участники – не профессиональные бобслеисты, а любители. Нам важнее эмоциональный фон.

– Ни для кого не секрет, что бобслей у нас на Алтае развит слабо.

– Может быть после зимней спартакиады предприниматели для себя примут решение развивать этот вид спорта, хотя бы в любительском формате.

– С бобслеем все понятно, но есть еще горные лыжи и сноуборд. Я много лет катаюсь на горных лыжах, но чтобы заявить себя на соревнования, боюсь, не рискну. Какой уровень подготовки нужен, для того чтобы выступить на спартакиаде?

– Несмотря на профессиональное судейство, которое предоставил Минспорт, все-таки формат проведения будет максимально любительским. Да, будут флаги, будет время, и соперник будет параллельно спускаться с вами, но в любом случае, главное – не победа, главное – это задача для самого себя: выступить, не испугаться конкурентов, доказать себе, что ты до сих пор на рынке, и не только в бизнесе, но и в спорте.

– Интересно, а по какому принципу в этом году объединяете команды?

– В этом году мы для себя поставили амбициозные задачи. Конечно, бизнес-сообщества мы приглашаем, но хотим, чтобы эта спартакиада в Алтайском крае была нацелена на участие объединений районного масштаба. Это главы районов, надзорные органы районов и предприниматели в одной команде.

– Какая интересная идея!

– Да, мы за взаимосвязь бизнеса и власти. Даже если кто-то и не доберется до нас в этом году, но на старте формирования уже начинается взаимодействие бизнеса и власти. Для нас это принципиальная позиция.

– Какие районы уже заявились?

– Панкрушиха, Калманка.

– Вместе с главой района?

– Да. Ведем с Дмитрием Викторовичем беседы. Помогаем, чем можем. Подключаем предпринимателей. Также Рубцовск, Солонешное очень быстро отозвались. Собственно, им и недалеко до Белокурихи – это близлежащие районы, но нынешней зимой много снега.

– Еще и добраться бы! На лыжах?

– Да, да, кто на лыжах, кто на санках, кто на тюбах! Так вот, близлежащие районы практически сразу согласились и стали искать активных предпринимателей. Те районы, которые дальше, откладывают решение об участии ближе к спартакиаде в связи с нынешними погодными условиями.

– Да, непонятно, удастся ли добраться.

– Для многих принципиально прочистим мы дороги или нет. Конечно, мы оптимистично говорим, если надо, то приедем с лопатами и поможем. Но это одно общее дело, и такое мероприятие нельзя исключать принципиально. Можно прочистить дороги района, чтобы максимально комфортно передвигаться. Можно посвятить один выходной, съездить, выступить, показать, что родной район жив и имеет активных представителей во власти и бизнесе. И эти люди двигают большинство к достижению целей.

– Много барнаульских команд уже сформировано?

– В Барнауле это команды сообщества.

– Какие команды уже заявились? Наверное, "Опора России"?

– Да, "Опора России" одна из первых подала заявку. Желающих настолько много, что, наверное, будет несколько команд, как и в летней спартакиаде. 16 февраля, во второй день спартакиады, планируется первый горный лыжный ультрамарафон. Трасса длиною 60 км. Интересно то, что этот вид состязаний мы делали под запрос. Самые активные предприниматели говорят, что это направление им интересно, они хотят в нем участвовать, и на сегодняшний день заявилось порядка 70 участников.

– Это те, кто побежит 60 км?

– Да, это те, кто побежит 60 км. Мы разделили марафон поэстафетно, таким образом дав людям заявиться. Например, два человека от команды пройдут 60 км суммарно.

– По 30 км?

– Это может быть, например, 50 и 10 километров.

– У кого какая подготовка?

– Мы не вмешиваемся. Люди хотят такие виды спорта. Например, одна из лыжных школ активно подключилась к организации марафона, поддержала разделение его и лично обкатывают трассы. У ребят это отлично получается. Спасибо большое им за это!

– Допустим, нас сейчас слушает кто-то не из бизнес-сообщества, а просто желающие участвовать. Они могут присоединиться к марафону?

– Да, мы допускаем участие.

– Куда обращаться?

– На сайте na-sporte-official.ru можно подать заявку, менеджер свяжется с вами, запишет пожелания. На сайте есть и программа спартакиады.

– И запись по отдельным видам спорта в том числе. Я тоже вчера посетила этот сайт. Надо сказать, что лыжная история достаточно развита в Алтайском крае, в отличие от бобслея. Спасибо компании "Мария-Ра", которая организовывает трассы на 50 км. Здесь, конечно, серьезная борьба предстоит. Здесь есть база. А какие редкие, не всегда понятные для людей виды спорта будут на спартакиаде?

– К этому направлению подходит петанк.

– А что это?

– Этот вид спорта прародитель керлинга. Правила примерно такие: на площадку выбрасывается маленький шарик – кошонет, задача команд – как можно ближе к этому шарику кинуть свой шар побольше. Эта игра не требует большой физической подготовки, здесь нужно скоординировать свои действия так, чтобы пододвинуть свой шар как можно ближе к ориентиру. На первой такой игре у нас победил Нестеров Павел Аркадьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Алтайскому краю.

– Павел Аркадьевич регулярно бывает у нас в гостях. Мы гордимся этим.

– Он большой молодец, принимает активное участие в соревнованиях по шахматам.

– Еще какие-то редкие виды спорта будут представлены?

– Активно развивается пляжный волейбол на снегу. Ребята играют в одежде, в куртках, в бутсах, а сверху натягивают пляжную форму. В прошлом году на горе Зеленой в Шерегеше были соревнования с огромным призовым фондом.

– Этот вид спорта будет на спартакиаде?

– Да, будет.

– Кто соскучился по пляжному волейболу и не хочет ждать лета... Песочек, конечно, не обещают, но на снегу можно сыграть.

– Также в рамках развлекательного направления будет метание валенок.

– Какая прелесть!

– В Минспорте говорят, что это очень активная игра, в ней может принять участие и млад, и стар. Любой может кинуть валенок в длину или на точность в корзину.

– Какая интересная история. Есть метание молота, а мы молот заменили валенком.

– Да, это похожие направления, и принять участие может любой.

– Давайте продолжим по барнаульским командам. Про "Опору России" мы уже сказали, что команда сформирована. Какие еще есть?

– В основном команды находятся на фазе становления, предварительные заявки руководители подали. Например, "Бизнес. Молодость". Я думаю, что председатель правления СП Юрий Александрович Фриц, который занимает активную позицию, сформирует свою команду.

– Как участвует Алтайский фонд МСП?

– Это один из самых активных участников, там много хороших спортсменов, и "Опора России" борется за таких игроков.

– Так называемое "перетягивание каната" до спартакиады?

– Да. Я полагаю, что будет объединение команд "Бизнес. Молодость" и "Опора России".

– Интересно. А какие-то предприятия уже заявились?

– "Эволюция", банк "Открытие", ВТБ еще сомневается выступать или нет.

– Времени до 15 февраля осталось немного. До какого числа принимаются заявки? Что делать предпринимателю-лыжнику, который нас слышит?

– Те, кто слышат, уже сегодня могут подать заявку, перейдя по ссылке на сайт. С вами свяжется менеджер, и вы окажетесь в команде, которую выберете сами, по предпочтениям. Если предпочтений нет, будете в "сборной солянке".

– Какие требования к участникам? Обязательно быть предпринимателем? Или достаточно работать в бизнесе?

– Участником спартакиады может быть владелец бизнеса или заместитель его. В редких случаях, если заявился генеральный директор, мы берем участником члена его семьи.

– Можно, например, взрослому сыну или супруге?

– Да. На первой спартакиаде такие пары были, объединялись, присоединялись к разным командам, участвовали, не все побеждали, конечно.

– Главное, не победа.

– Да, верно.

– Финансовый вопрос: сколько стоит участие в спартакиаде?

– Участие в спартакиаде стоит 2,5 тысячи рублей. Будет еще и фуршетная часть, именно она предоставит возможность взаимодействовать не только внутри команды, но и встретиться с другими предпринимателями, так сказать, "без галстука". Эта часть стоит 5-6 тысяч рублей.

– Я видела рекламу в Instagram, там фраза была: "Не упустите возможность наладить короткий путь для связи бизнеса и власти". Не могли бы вы прокомментировать эту фразу, насколько она отражает то, что будет на спартакиаде?

– У меня даже сомнений нет, что взаимодействие между бизнесом и властью начнется уже на спортивных площадках. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы точек пересечения между участниками было как можно больше, чтобы у людей была возможность встретиться и задать друг другу нужные вопросы. Если потребность существовала еще до спартакиады (вот я бы хотел познакомиться с этим человеком, но не получается), мы можем определить его именно в ту команду, в которой будет интересующий его участник.

– Кто от власти будет участвовать? Павел Нестеров будет?

– Да, будет. Еще Александр Сергеевич Евстигнеев будет участвовать. В первой спартакиаде он очень активно участвовал в перетягивании каната, и его команда даже победила в одной из партий команду МЧС, самых подготовленных ребят. Кто еще? Я не берусь загадывать, да и заявки просматривают менеджеры.

– Может, кто из МСП? Антон Слободчиков будет?

– Антон Валерьевич будет в это время в отпуске. Иногда лучше пропустить одну спартакиаду, чтобы на следующей выступить более успешно. Я думаю, что участники от МСП будут.

– Непременно будут. Я знаю, что фонд МСП реализует программу "Бизнес и спорт". Что-то знаете про нее?

– Да, знаю. К сожалению, я попал только на финальную часть, к приезду Московской компании "Трудовые резервы", был задействован на первой спартакиаде. Но познакомился с одним из директоров – Волошиным Владимиром. У нас перекликается идея, что спорт, или лучше физическая культура, должна быть в каждом человеке. Поэтому мы пытаемся стать партнерами.

– Зачем бизнесмену спорт? Почему так часто можно услышать в связке бизнес и спорт?

– Бизнес ближе к спорту, чем к просто физической культуре. Предприниматель – это человек, который не столько хочет победить, сколько не хочет проиграть. Это уже не просто физкультура, это спорт, когда человек работает на результат. Спорт с бизнесом – это активная позиция. В спорте нельзя отдохнуть, уйти, пропустить, как и в бизнесе. Есть много перекликаний у спортсменов и предпринимателей.

– Характер такой формируется особенный. А что для вас бизнес? Я прошу вас продолжить фразу: "Мой бизнес – это…" Три варианта ответа.

– Мой бизнес – это успех, мой бизнес – это новые знакомства, мой бизнес – это первое место.

– Давайте еще раз пригласим наших предпринимателей, наших слушателей принять участие в спартакиаде. Где и когда зарегистрироваться?

– Друзья, коллеги! Приглашаю всех на первую зимнюю межрегиональную спартакиаду предпринимателей и органов власти. Она будет проходить 15-16 февраля в городе Белокурихе на территории курорта "Белокуриха-2". Подать заявки можно на сайте na-sporte-official.ru.

– Там же есть подробная программа, с которой можно ознакомиться. А если предприниматель не очень спортивный, что бы вы ему пожелали и посоветовали?

– Предприниматель может быть не в форме на сегодняшний момент, но мышление у него всегда спортивное. Приходите и участвуйте в видах спорта, где необходимо стратегическое мышление. Каждый предприниматель – стратег своей жизни, поэтому приходите, участвуйте и пытайтесь победить.