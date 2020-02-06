Закрыть "пивнушки" и сделать платные парковки. Что обещают кандидаты в мэры Барнаула

Кресло мэра Барнаула пустует уже полгода. Но недолго осталось городу без главы – 14 февраля его выберут депутаты городской Думы. И ровно за неделю до этого дня все девять кандидатов, прошедших проверку документов, представят свои программы развития города перед конкурсной комиссией. В эти минуты как раз идет заседание. Скорее всего, этот этап пройдут не все. Но пока все девять еще официальные кандидаты, портал amic.ru знакомит вас с их видением развития города. Большинство из участников конкурса отказались публиковать свои программы до их официального представления. Но почти все рассказали их тезисно.

Алексей Шипунов

В прошлом бизнесмен, сейчас официально безработный Алексей Шипунов подготовил самую обширную программу из тех, что нам удалось полистать. И в ней очень много любопытных предложений.

Вот некоторые из них:

постепенный перевод ряда маршрутов с автобусов на электробусы;

постепенный перевод всех многоэтажек на раздельный сбор мусора;

перевод ряда котельных на газ;

реконструкция и редизайн площади Советов в современном архитектурном стиле, отказ от побелки деревьев и покраски бордюров;

платная парковка в загруженных частях города;

рассмотреть возможность переноса автовокзала из центра города на выезд или его полной реконструкции с прилегающей территорией;

создание выделенных полос для автобусов на проспектах Строителей, Ленина (от пл. Октября до ул. Северо-Западной) и других, оптимизация сети общественного транспорта (скорректировать "туристические" маршруты, которые идут из одного конца города в другой не напрямую);

рассмотреть возможность проектирования трамвайной линии на Павловском тракте Аэропорт – ж/д вокзал (о строительстве речь в программе не идет);

строительство велодорожек;

полный запрет уличной аудиорекламы (на уровне городской власти это сделать сложно, но можно предложить идею Госдуме, говорит кандидат), принять современные стандарты и правила уличной торговли и сервиса;

ремонт фасадов жилых домов на центральных улицах города, ремонт памятников архитектуры;

предложить правительству региона построить новый театр в районе новостроек на Ускова;

изменить принцип массового строительства жилья с микрорайонного на квартальный (в данный момент в городе только микрорайонный тип планирования).

Повторимся, мы не видели программ всех кандидатов, но, судя по всему, предложения Шипунова самые неординарные и креативные. На реализацию многих из них потребовались бы огромные деньги, которых в бюджете города просто нет. Однако кандидат уверяет, что сможет выстроить грамотную финансово-бюджетную политику и, что называется, "изыскать средства". Но выйди он с этой программой на прямые всенародные выборы, пусть и многие предложения в ней не слишком конкретны, – в толпе кандидатов его бы точно заметили.

Сергей Шумов

Бизнесмен (сейчас директор туристической компании "Ски Лайн", а в прошлом гендиректор Барнаульского водоканала, занимал разные топовые должности в "Барнаулкапстрое", "БарнаулЭнерго", "Алтакрайгазсервисе") в беседе с amic.ru рассказал, что основная мысль его программы в том, что у простых граждан должны быть простые радости: тепло, вода, свет, газ в доме, чищеные дороги и тротуары, дороги без пробок. Именно этим должны заниматься городские власти, уверен он. И так, чтобы население эту работу не замечало, а спокойно пользовалось коммунальными благами.

Сергей Шумов подчеркивает: он имеет большой опыт в бизнесе и предлагает именно то, что будет реально работать.

И вот что он готов сделать на посту мэра:

Поддерживать строительство жилья. "Власть должна максимально ликвидировать административные препоны, создать условия для развития бизнеса в этой сфере, проводить реновацию жилья", – заявил кандидат. По словам Шумова, все держится именно на этой сфере. А за ней подтягивается производство строительных материалов, мебели, транспорт, образование.

Развивать туризм иначе.

"Это хорошая сфера для развития, но у нас телега впереди лошади – мы организуем предложение, а спроса-то нет. Нужно делать больше информационных поводов, легенд для туристов. И вот еще: слово "Барнаул" должно присутствовать на всех товарах, произведенных в городе: барнаульское масло, барнаульское молоко и так далее", – подчеркивает собеседник.

Удерживать в городе пенсионеров. По его словам, поднять город с колен могут люди именно этой категории. Молодежь уезжает и будет уезжать, а пенсионеры вполне могли бы провести здесь достойную старость и потратить свои сбережения. Только нужно создать им условия: создавать медкластеры, обеспечивать рекреацию.

Всю программу не видели, так что не знаем, насколько эти предложения подкреплены финансово. Хотя то, что о ней рассказал кандидат, особого финансирования не требует (вспомните программу Алексея Шипунова).

Андрей Крылов

Вот от кого можно было ожидать яркой политической борьбы, так это от кандидата Крылова. Экс-руководитель регионального отделения "Партия Роста", руководитель барнаульского шпалопропиточного завода и еще ряда предприятий региона полтора года назад боролся за пост губернатора и добавил в предвыборную кампанию немало ложек дегтя, критики и громких заявлений.

Но то были всенародные выборы, а теперь градоначальника выбирают 40 депутатов, агитировать перед которыми бесполезно, ибо все состоят в своих фракциях. Партийной поддержки в БГД у Крылова нет. Может оттого и программа спокойная и ровная. Что называется, по классике. Чиновничьей классике.

Называется она "Умный город" и содержит призывы обеспечить рост населения, уменьшить безработицу, повысить минимальный размер оплаты труда, оплату труда целевым категориям бюджетников, создать новые рабочие места, поддерживать бизнес, ликвидировать аварийное жилье, сделать медицину и образование более доступными.

И вот что предлагает Андрей Крылов сделать на посту мэра:

обновление управленческих кадров;

борьба с коррупцией в муниципальной власти ("необходимо создать специальный, независимый комитет из уважаемых людей города в городской администрации, основной задачей которого будет контроль над ведомствами, занимающимися противодействием коррупции");

создание "умной" системы городского движения транспорта;

поддержка бизнеса через муниципальные заказы;

строительство социального, служебного и арендного жилья для малообеспеченных категорий населения, многодетных и молодых семей;

использование "умных" решений для развития города: цифровая трансформация, автоматизация, комплексное повышение эффективности городской инфраструктуры, создание единого интеллектуального центра городского управления, "умные" дорожные знаки и такие же "умные" домофоны.

Алексей Скосырский

Депутат БГД (от ЛДПР), индивидуальный предприниматель программу пока показывать не стал. Но обещал ею удивить. Скосырский заявил, что не просто знает проблемы города, но и понимает, где взять деньги на их решение. Например, предлагает увеличить наполняемость казны не за счет увеличения налогов и сборов, а используя имеющиеся в городе средства. Как именно, пока не рассказывает.

А решать намерен, кроме всего прочего, и транспортные проблемы. И чтобы разгрузить город, призывает больше использовать трамваи и троллейбусы, расширив их сеть.

Также он выступает за возвращение прямых выборов мэра. ЛДПР к этому призывает давно, как и вся алтайская оппозиция. Но участие в процедуре конкурсного назначения главы города (которая с 2010 года заменяет всенародные выборы мэра) все же принял. Такова установка партии – не пропускать выборов (и их аналогов).

А еще Алексей Скосырский заявил, что на посту мэра сразу же возьмется за настройку системы взаимодействия всех ветвей власти по всем городским программам, например, ремонту дорог и благоустройству придомовых территорий. Сейчас они рассогласованы, уверен он.

Елена Хрусталёва

Депутат БГД от КПРФ Хрусталёва еще в прошлом году опубликовала свою программу. Она доступна по этой ссылке и разбита на пять блоков: социальная сфера, ЖКХ, городская среда, возрождение экономики и бюджетная эффективность.

Вот наиболее интересные предложения:

строительство социального жилья для малообеспеченных и бюджетников, активное расселение ветхого и аварийного жилья;

восстановление сети муниципальных аптек;

введение раздельного сбора мусора, строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода;

запрет на приватизацию и уничтожение объектов культуры, застройки зеленых зон;

своевременная уборка снега;

создания муниципальной сети ретейла (торговой сети) с местными товарами;

создание муниципальных предприятий в стратегических отраслях.

Кроме того, Хрусталёва на посту мэра готова бороться за рост зарплаты в муниципальном секторе, бесплатное питание для школьников, расширение льгот на проезд.

Ее программа довольно стандартная и охватывает, пожалуй, все значимые сферы. И, что важно, включает несколько очень актуальных для города тем: реформа сети муниципальных аптек, снежные завалы и нечищеные дороги, скандалы с застройкой зеленых зон.

И на прямые выборы ей было бы с чем выходить в народ.

Артем Зеров

Самый молодой (всего-то 29 лет) кандидат. Член Общественной палаты региона. Артем Зеров называет себя представителем перестроечного поколения и понимает, как важно брать на себя ответственность, а не ждать "что кто-то за тебя все сделает". Но при этом подчеркивает, его выдвижение – "не жест недоверия действующей городской администрации, а желание поддержать и усилить работу по ряду направлений в городе".

По его программе сразу видно – вчерашний студент. Все разложено по полочкам: титульный лист, оглавление, введение и раскрытие темы. А полочки вот какие: трудовые ресурсы, поддержка материнства и детства, экономика и промышленность, профилактика ЗОЖ, культура и спорт, экология и переработка отходов, гражданское общество, городская инфраструктура и дорожное хозяйство.

Главная проблема, по его мнению, отток из региона молодежи. И собственно для нее, как нам показалась, написала вся его программа.

"Необходимо заняться сохранением человеческого капитала. Мы учим ребят: даем образование, тратим ресурсы на развитие социальных и профессиональных компетенцией молодежи и при этом не создаем достойных условий для закрепления в регионе", – сказал он в беседе в amic.ru.

Вот, например, он предлагает:

индексировать зарплаты не менее одного раза в год;

создать центр информационных технологий для развития IT-сферы;

закрыть "пивнушки", "возле которых собираются лица в состоянии алкогольного опьянения и совершают административные правонарушения";

усилить работу по выявлению ВИЧ и ВПЧ;

строить новые спортобъекты, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс в парке им. Ленина на ул Антона Петрова (рядом с "Лесной сказкой");

передать в аренду парки "Изумрудный" и "Юбилейный" тем, кто сможет создать там общественное пространство;

запретить точечную застройку, если имеются другие близко стоящие жилые строения;

своевременно засыпать брошенные погреба (!);

выделить отдельную полосу для общественного транспорта на загруженных улицах;

установка теплых остановок.

Владимир Барсуков

Пенсионер (ему 65 лет) и бизнесмен выдвигает свою кандидатуру на эту должность уже четвертый раз. Он тоже раньше заседания 6 февраля программу показывать отказался (вдруг комиссия его не пропустит). Но коротко в беседе с корреспондентом amic.ru заявил, что самое главное в Барнауле, Алтайском крае и в стране (об этом и Путин говорил) – это повышение доходов трудящихся, то есть материального уровня жизни людей, а также рост рождаемости.

"Для этого нужно развивать производства, организовывать рабочие места, загружать людей работой. А материнский капитал – это все фигня. Как развивать производство? Есть люди, которые в этом разбираются. Я экономист, мне 65 лет. Нужно создать плановую экономику и все будет решено. Кадры решают все, это сказал Сталин в 34 году, когда страна была разрушена и надо было восстанавливать", – заявил он.

Вот пока все, что мы знаем о планах кандидата. Ждем программу. Интересно, насколько она будет отличаться от трех предыдущих.

Василий Часовских

Еще один кандидат пенсионного возраста. Кстати, в 2017 году он участвовал в выборах главы Буланихинского сельсовета Зонального района и в выборах мэра Бийска. Василий Часовских разговаривать о своем выдвижении был готов долго. Но не о программе, а о подходе к работе, который он считает главным в борьбе за мэра.

"Я – хозяйственник, а не популист. Я работал генеральным директором завода 12 лет и отлично знаю, что главное в работе – это результат. Вот, например, уборка снега. Не метель виновата, а то, как в городе убирают снег. Технология уборки не соблюдена, работают кто во что горазд. Должен быть жесткий менеджмент. Будь я главой города, то ввел бы личную ответственность чиновников за выполнение распоряжений руководителя. Не можешь справиться – с уборкой снега или чем-то другим – уходи с этой работы", – заявил в беседе с amic.ru Василий Часовских.

Также он считает, что мэром должен быть инженер (как он сам), а не аппаратчик, и уж тем более не популист, каковыми являются некоторые (имена мы не обсуждали) кандидаты.

В его планах жестко контролировать работу местной полиции и построить завод по переработке мусора. На это нужно более 5 млрд рублей и он готов договориться так, чтобы деньги на это выделили федеральные власти.

Говоря о своем возрасте, он заверил, что его прадед дожил до 102 лет, так что он сам в свои 72 полон оптимизма и трудоспособен.

Вячеслав Франк

Программу исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка до выхода материала посмотреть не удалось. Но мы знаем, что построена она на национальных проектах.

Кстати, Франк – основной претендент. Именно его кандидатуру сегодня вечером, как сообщают источники amic.ru, планирует поддержать фракция "Единая Россия", у которой в БГД большинство (а кресло мэра получает именно тот кандидат, в чью пользу было больше за). Тут простая математика: в БГД 40 депутатов. 31 состоит во фракции ЕР, по три в ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России". Коммунисты и либерал-демократы, без сомнения, отдадут свои голоса своим кандидатам. Справедливороссы вольны выбирать, но их три голоса мало что решают. А за кого будет голосовать "Единая Россия", узнаем очень скоро.