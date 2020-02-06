Закрыть "пивнушки" и сделать платные парковки. Что обещают кандидаты в мэры Барнаула

Кресло мэра Барнаула пустует уже полгода. Но недолго осталось городу без главы – 14 февраля его выберут депутаты городской Думы. И ровно за неделю до этого дня все девять кандидатов, прошедших проверку документов, представят свои программы развития города перед конкурсной комиссией. В эти минуты как раз идет заседание. Скорее всего, этот этап пройдут не все. Но пока все девять еще официальные кандидаты, портал amic.ru знакомит вас с их видением развития города. Большинство из участников конкурса отказались публиковать свои программы до их официального представления. Но почти все рассказали их тезисно.
Алексей Шипунов
В прошлом бизнесмен, сейчас официально безработный Алексей Шипунов подготовил самую обширную программу из тех, что нам удалось полистать. И в ней очень много любопытных предложений.
Вот некоторые из них:
- постепенный перевод ряда маршрутов с автобусов на электробусы;
- постепенный перевод всех многоэтажек на раздельный сбор мусора;
- перевод ряда котельных на газ;
- реконструкция и редизайн площади Советов в современном архитектурном стиле, отказ от побелки деревьев и покраски бордюров;
- платная парковка в загруженных частях города;
- рассмотреть возможность переноса автовокзала из центра города на выезд или его полной реконструкции с прилегающей территорией;
- создание выделенных полос для автобусов на проспектах Строителей, Ленина (от пл. Октября до ул. Северо-Западной) и других, оптимизация сети общественного транспорта (скорректировать "туристические" маршруты, которые идут из одного конца города в другой не напрямую);
- рассмотреть возможность проектирования трамвайной линии на Павловском тракте Аэропорт – ж/д вокзал (о строительстве речь в программе не идет);
- строительство велодорожек;
- полный запрет уличной аудиорекламы (на уровне городской власти это сделать сложно, но можно предложить идею Госдуме, говорит кандидат), принять современные стандарты и правила уличной торговли и сервиса;
- ремонт фасадов жилых домов на центральных улицах города, ремонт памятников архитектуры;
- предложить правительству региона построить новый театр в районе новостроек на Ускова;
- изменить принцип массового строительства жилья с микрорайонного на квартальный (в данный момент в городе только микрорайонный тип планирования).
Повторимся, мы не видели программ всех кандидатов, но, судя по всему, предложения Шипунова самые неординарные и креативные. На реализацию многих из них потребовались бы огромные деньги, которых в бюджете города просто нет. Однако кандидат уверяет, что сможет выстроить грамотную финансово-бюджетную политику и, что называется, "изыскать средства". Но выйди он с этой программой на прямые всенародные выборы, пусть и многие предложения в ней не слишком конкретны, – в толпе кандидатов его бы точно заметили.
Сергей Шумов
Бизнесмен (сейчас директор туристической компании "Ски Лайн", а в прошлом гендиректор Барнаульского водоканала, занимал разные топовые должности в "Барнаулкапстрое", "БарнаулЭнерго", "Алтакрайгазсервисе") в беседе с amic.ru рассказал, что основная мысль его программы в том, что у простых граждан должны быть простые радости: тепло, вода, свет, газ в доме, чищеные дороги и тротуары, дороги без пробок. Именно этим должны заниматься городские власти, уверен он. И так, чтобы население эту работу не замечало, а спокойно пользовалось коммунальными благами.
Сергей Шумов подчеркивает: он имеет большой опыт в бизнесе и предлагает именно то, что будет реально работать.
И вот что он готов сделать на посту мэра:
Поддерживать строительство жилья. "Власть должна максимально ликвидировать административные препоны, создать условия для развития бизнеса в этой сфере, проводить реновацию жилья", – заявил кандидат. По словам Шумова, все держится именно на этой сфере. А за ней подтягивается производство строительных материалов, мебели, транспорт, образование.
Развивать туризм иначе.
"Это хорошая сфера для развития, но у нас телега впереди лошади – мы организуем предложение, а спроса-то нет. Нужно делать больше информационных поводов, легенд для туристов. И вот еще: слово "Барнаул" должно присутствовать на всех товарах, произведенных в городе: барнаульское масло, барнаульское молоко и так далее", – подчеркивает собеседник.
Удерживать в городе пенсионеров. По его словам, поднять город с колен могут люди именно этой категории. Молодежь уезжает и будет уезжать, а пенсионеры вполне могли бы провести здесь достойную старость и потратить свои сбережения. Только нужно создать им условия: создавать медкластеры, обеспечивать рекреацию.
Всю программу не видели, так что не знаем, насколько эти предложения подкреплены финансово. Хотя то, что о ней рассказал кандидат, особого финансирования не требует (вспомните программу Алексея Шипунова).
Андрей Крылов
Вот от кого можно было ожидать яркой политической борьбы, так это от кандидата Крылова. Экс-руководитель регионального отделения "Партия Роста", руководитель барнаульского шпалопропиточного завода и еще ряда предприятий региона полтора года назад боролся за пост губернатора и добавил в предвыборную кампанию немало ложек дегтя, критики и громких заявлений.
Но то были всенародные выборы, а теперь градоначальника выбирают 40 депутатов, агитировать перед которыми бесполезно, ибо все состоят в своих фракциях. Партийной поддержки в БГД у Крылова нет. Может оттого и программа спокойная и ровная. Что называется, по классике. Чиновничьей классике.
Называется она "Умный город" и содержит призывы обеспечить рост населения, уменьшить безработицу, повысить минимальный размер оплаты труда, оплату труда целевым категориям бюджетников, создать новые рабочие места, поддерживать бизнес, ликвидировать аварийное жилье, сделать медицину и образование более доступными.
И вот что предлагает Андрей Крылов сделать на посту мэра:
- обновление управленческих кадров;
- борьба с коррупцией в муниципальной власти ("необходимо создать специальный, независимый комитет из уважаемых людей города в городской администрации, основной задачей которого будет контроль над ведомствами, занимающимися противодействием коррупции");
- создание "умной" системы городского движения транспорта;
- поддержка бизнеса через муниципальные заказы;
- строительство социального, служебного и арендного жилья для малообеспеченных категорий населения, многодетных и молодых семей;
- использование "умных" решений для развития города: цифровая трансформация, автоматизация, комплексное повышение эффективности городской инфраструктуры, создание единого интеллектуального центра городского управления, "умные" дорожные знаки и такие же "умные" домофоны.
Алексей Скосырский
Депутат БГД (от ЛДПР), индивидуальный предприниматель программу пока показывать не стал. Но обещал ею удивить. Скосырский заявил, что не просто знает проблемы города, но и понимает, где взять деньги на их решение. Например, предлагает увеличить наполняемость казны не за счет увеличения налогов и сборов, а используя имеющиеся в городе средства. Как именно, пока не рассказывает.
А решать намерен, кроме всего прочего, и транспортные проблемы. И чтобы разгрузить город, призывает больше использовать трамваи и троллейбусы, расширив их сеть.
Также он выступает за возвращение прямых выборов мэра. ЛДПР к этому призывает давно, как и вся алтайская оппозиция. Но участие в процедуре конкурсного назначения главы города (которая с 2010 года заменяет всенародные выборы мэра) все же принял. Такова установка партии – не пропускать выборов (и их аналогов).
А еще Алексей Скосырский заявил, что на посту мэра сразу же возьмется за настройку системы взаимодействия всех ветвей власти по всем городским программам, например, ремонту дорог и благоустройству придомовых территорий. Сейчас они рассогласованы, уверен он.
Елена Хрусталёва
Депутат БГД от КПРФ Хрусталёва еще в прошлом году опубликовала свою программу. Она доступна по этой ссылке и разбита на пять блоков: социальная сфера, ЖКХ, городская среда, возрождение экономики и бюджетная эффективность.
Вот наиболее интересные предложения:
- строительство социального жилья для малообеспеченных и бюджетников, активное расселение ветхого и аварийного жилья;
- восстановление сети муниципальных аптек;
- введение раздельного сбора мусора, строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода;
- запрет на приватизацию и уничтожение объектов культуры, застройки зеленых зон;
- своевременная уборка снега;
- создания муниципальной сети ретейла (торговой сети) с местными товарами;
- создание муниципальных предприятий в стратегических отраслях.
Кроме того, Хрусталёва на посту мэра готова бороться за рост зарплаты в муниципальном секторе, бесплатное питание для школьников, расширение льгот на проезд.
Ее программа довольно стандартная и охватывает, пожалуй, все значимые сферы. И, что важно, включает несколько очень актуальных для города тем: реформа сети муниципальных аптек, снежные завалы и нечищеные дороги, скандалы с застройкой зеленых зон.
И на прямые выборы ей было бы с чем выходить в народ.
Артем Зеров
Самый молодой (всего-то 29 лет) кандидат. Член Общественной палаты региона. Артем Зеров называет себя представителем перестроечного поколения и понимает, как важно брать на себя ответственность, а не ждать "что кто-то за тебя все сделает". Но при этом подчеркивает, его выдвижение – "не жест недоверия действующей городской администрации, а желание поддержать и усилить работу по ряду направлений в городе".
По его программе сразу видно – вчерашний студент. Все разложено по полочкам: титульный лист, оглавление, введение и раскрытие темы. А полочки вот какие: трудовые ресурсы, поддержка материнства и детства, экономика и промышленность, профилактика ЗОЖ, культура и спорт, экология и переработка отходов, гражданское общество, городская инфраструктура и дорожное хозяйство.
Главная проблема, по его мнению, отток из региона молодежи. И собственно для нее, как нам показалась, написала вся его программа.
"Необходимо заняться сохранением человеческого капитала. Мы учим ребят: даем образование, тратим ресурсы на развитие социальных и профессиональных компетенцией молодежи и при этом не создаем достойных условий для закрепления в регионе", – сказал он в беседе в amic.ru.
Вот, например, он предлагает:
- индексировать зарплаты не менее одного раза в год;
- создать центр информационных технологий для развития IT-сферы;
- закрыть "пивнушки", "возле которых собираются лица в состоянии алкогольного опьянения и совершают административные правонарушения";
- усилить работу по выявлению ВИЧ и ВПЧ;
- строить новые спортобъекты, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс в парке им. Ленина на ул Антона Петрова (рядом с "Лесной сказкой");
- передать в аренду парки "Изумрудный" и "Юбилейный" тем, кто сможет создать там общественное пространство;
- запретить точечную застройку, если имеются другие близко стоящие жилые строения;
- своевременно засыпать брошенные погреба (!);
- выделить отдельную полосу для общественного транспорта на загруженных улицах;
- установка теплых остановок.
Владимир Барсуков
Пенсионер (ему 65 лет) и бизнесмен выдвигает свою кандидатуру на эту должность уже четвертый раз. Он тоже раньше заседания 6 февраля программу показывать отказался (вдруг комиссия его не пропустит). Но коротко в беседе с корреспондентом amic.ru заявил, что самое главное в Барнауле, Алтайском крае и в стране (об этом и Путин говорил) – это повышение доходов трудящихся, то есть материального уровня жизни людей, а также рост рождаемости.
"Для этого нужно развивать производства, организовывать рабочие места, загружать людей работой. А материнский капитал – это все фигня. Как развивать производство? Есть люди, которые в этом разбираются. Я экономист, мне 65 лет. Нужно создать плановую экономику и все будет решено. Кадры решают все, это сказал Сталин в 34 году, когда страна была разрушена и надо было восстанавливать", – заявил он.
Вот пока все, что мы знаем о планах кандидата. Ждем программу. Интересно, насколько она будет отличаться от трех предыдущих.
Василий Часовских
Еще один кандидат пенсионного возраста. Кстати, в 2017 году он участвовал в выборах главы Буланихинского сельсовета Зонального района и в выборах мэра Бийска. Василий Часовских разговаривать о своем выдвижении был готов долго. Но не о программе, а о подходе к работе, который он считает главным в борьбе за мэра.
"Я – хозяйственник, а не популист. Я работал генеральным директором завода 12 лет и отлично знаю, что главное в работе – это результат. Вот, например, уборка снега. Не метель виновата, а то, как в городе убирают снег. Технология уборки не соблюдена, работают кто во что горазд. Должен быть жесткий менеджмент. Будь я главой города, то ввел бы личную ответственность чиновников за выполнение распоряжений руководителя. Не можешь справиться – с уборкой снега или чем-то другим – уходи с этой работы", – заявил в беседе с amic.ru Василий Часовских.
Также он считает, что мэром должен быть инженер (как он сам), а не аппаратчик, и уж тем более не популист, каковыми являются некоторые (имена мы не обсуждали) кандидаты.
В его планах жестко контролировать работу местной полиции и построить завод по переработке мусора. На это нужно более 5 млрд рублей и он готов договориться так, чтобы деньги на это выделили федеральные власти.
Говоря о своем возрасте, он заверил, что его прадед дожил до 102 лет, так что он сам в свои 72 полон оптимизма и трудоспособен.
Вячеслав Франк
Программу исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка до выхода материала посмотреть не удалось. Но мы знаем, что построена она на национальных проектах.
Кстати, Франк – основной претендент. Именно его кандидатуру сегодня вечером, как сообщают источники amic.ru, планирует поддержать фракция "Единая Россия", у которой в БГД большинство (а кресло мэра получает именно тот кандидат, в чью пользу было больше за). Тут простая математика: в БГД 40 депутатов. 31 состоит во фракции ЕР, по три в ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России". Коммунисты и либерал-демократы, без сомнения, отдадут свои голоса своим кандидатам. Справедливороссы вольны выбирать, но их три голоса мало что решают. А за кого будет голосовать "Единая Россия", узнаем очень скоро.
Комментарии
и в чем смысл этого марлезонского балета если решение будет принимать ер-овское большинство...
Пипец какой-то, а не программы, такое ощущение, что уважаемые кандидаты ни законодательства, ни принципов государственного управления, ни полномочий муниципальной власти вообще не знают))) Не говоря уже об источниках финансирования всех их проектов. Бредятина полная.
такие кандидаты нам не нужны!
Они че с луны все упали? как таких выбирать можно вообще?
Программу исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка до выхода материала посмотреть не удалось
промолчи – за умного сойдешь)))
Обычные программы в стиле «против всего плохого, за все хорошее». То есть ниачем....
Назначат, увы, Франка.
ЗАО Едим Россию уже все решило для себя.
Считаю, что надо вернуть всенародные выборы мэров и губернаторов. Пускай они сами убеждают население региона в своей необходимости.
Как по мне, то реального человека среди озвученных кандидатов нет.
А по программе лично мне более симпатичны предложения безработного Шипунова)
Выбери меня, выбери меня... При демократии побеждает не самый достойный, а самый болтливый
К чему эти понты???
В Техасе побеждают только техасцы...
Эх, Прусакову бы на место мэра. Вот развернулась бы дека
Это как выборы президента. На каналах телевидения все претенденты пересобачились со своими программами а самый главный все время был занят реальными делами в стране. Тут такая же схема.
Первый претендент в мэры это наверное комментатор АБОРИГЕН - спалился парень.
Frankly speaking, фигня
почему не выдвинуть просто красивую девку с 3 размером? хоть новости смотреть будет приятно... а так фигура номинальная
У меня пятый размер, и я хочу стать мэром
красавица встретимся сегодня у бума? я там на кортах буду сидеть и семки лузгать да так что лашпуйки прям на пол. мы созданы друг для друга. обсудим политику вот это все
Кстати о Шипунове (субъективно)
"Однако кандидат уверяет, что сможет выстроить грамотную финансово-бюджетную политику и, что называется, "изыскать средства"
"В прошлом бизнесмен, сейчас официально безработный Алексей Шипунов...."
(с)
Как то так.
Ту красавица
А пятый размер чего у вас?
Может это у вас сракотан такой огромный)
А зачем нам мэр с таким пердюльником?))
Ту дядя
А может он из вредности безработный, чтобы налогов не платить?)
Это называется "назначение", но не как не выборы.
Хотелось, чтобы новый глава принес пользу городу!
С моей накаченной попой все в порядке. Отличный я буду мэр
а кто там пивнушки хочет закрыть??? Я б за него голос отдал
Андрей, не тупи. Какая у мэра борьба с коррупцией? Лучше такой лозунг - женщине по мужчине, а мужчине по 3 и без обязательств! Жирик на этом 5 раз в госдуме. Пользуйся практикой старших товарищей!
Кто раздавать будет по поллитра за того проголосуем! А пока пусть депутаты это делают. Пошел первачку жахну. Аппарат вторую трехлитровку накапал уже...
6.02.2020 12:43
Жучила
жахну.
"Кузьмич суукаа"(с)
А нам?
Самые лучшие программы у Артёма Зерова и Елена Хрусталёвой.
Страшно ВСЕ это........
предложить правительству региона построить новый театр в районе новостроек на Ускова;
От там театралов то скока! Как все ломануться! И будет буратина из центра там лишний билетик спрашивать, а местные колхозаны будут ему отвечать, ищи дурака за 4 сольда!
обеспечивать рекреацию.
Обеспечь реинкарнацию лучше.
Назначайте хоть Франка, хоть Бланка, хоть Франкенштейна, хоть черта лысого. На местном уровне решить ничего уже нельзя. Всё слишком далеко зашло.
Из всех кандидатов городу Барнаулу подойдет только один-Часовских.Он хозяйственник,а это тот,кто нужен городу позарез.Это единственный толковый кандидат,и что то мне подсказывает хороший мэр!Очень похож (по действиям) на Баварина Владимира Николаевича..Остальные все(!)-ни о чем.Особенно и.о.ИМХО
6.02.2020 13:15
- гость -
Реинкарнацию кого?
Пенсионер Часовских хозяйственник.ох,не смешите
Девку с чистка и на мэра нада
Зачем автовокзал на край города?
Спроса нет!
Вот и раздолбайничают.
6.02.2020 13:32
Гость
Что Вас смущает,возраст?Ну да,возрастной,значит опытный.Инфраструктура у нас в городе сложная,и лучше ей будет заниматься профи,чем студент-ЗОЖник.Пока мы с Вами будем бегать,сдавая нормы ГТО на многочисленных стадионах,которые предлагает построить юноша,теплотрасса и каналья и без того дышащая на ладан преставится окончательно.А инженер может и сам залезть и починить.Он знает как!Нет,только хозяйственник!Говорунов обещалкиных у нас и без того более чем достаточно.За Часовских!!!
строить новые спортобъекты, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс в парке им. Ленина на ул Антона Петрова (рядом с "Лесной сказкой";
Артем сразу мимо
почему не выдвинуть просто красивую девку с 3 размером? хоть новости смотреть будет приятно... а так фигура номинальная
Хрусталева же
А где кот Барсик?
6.02.2020 14:49
Барсику не до выборов.У него через три недели своя программа-мартовская.Там столько дел!!!!)
«Своевременная уборка снега»....это и так должно входить в обязанности вроде бы как