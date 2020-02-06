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"Улыбка – главная награда": как и на что существуют благотворительные фонды

, ИА "Амител"
Более пяти тысяч жителей края хотя бы раз пожертвовали средства на благотворительность

Фонд "Облака" существует уже шесть лет. За годы работы "Облака" выработали основные принципы и методы оказания помощи людям. 

Большинство благотворительных организаций оказывают помощь только определенной категории людей, потому что "всем и сразу" сложно предоставить даже самое необходимое. "Облака" решили, что подопечными станут многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты, дети, оказавшиеся без попечения родителей, а также люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Важным принципом стало то, что человек должен сам обратиться за помощью. Если ваши близкие попали в тяжелую ситуацию, вы можете дать им контакт фонда, но не наоборот. 

Первая помощь 

Семьи, обращаясь в фонд, прежде всего общаются с нашим семейным помощником. Именно он узнает, как живет семья, чем нужно помочь. Часто случается так, что обратившиеся смущаются говорить о своих проблемах, поэтому полная картина складывается только после визита к ним домой.

Сотрудники фонда считают своим долгом в первую очередь обеспечить подопечных едой, одеждой, кровом, юридической консультацией, и только после этого думать о возможностях оказания комплексной поддержки. Вся команда разрабатывает план реабилитации семьи, ищет выход из каждой ситуации и придумывает программы развития. 

Для того чтобы решить конкретную проблему семьи, "Облака" объявляют сбор денежных средств. Если удалось собрать больше заявленной суммы, эти деньги отдаются на экстренные нужды подопечных – например, школьное питание или транспортные расходы. При этом на содержание фонда – аренду, зарплату сотрудникам, хозяйственные нужды, – организация тратит не более 20% от поступлений. 

"Мы ответственно относимся к благотворительности. Для нас фонд – это не просто социальная служба или волонтерство, это настоящая работа с живыми людьми. Но без финансирования программ мы не сможем все рабочие часы направлять на оказание поддержки семьям. Поэтому развитие частного "донорства", то есть пожертвований, является важным для нас", – делится представитель фонда. 

Комплексный подход

Именно "Облака", будучи общественным, а не государственным фондом, впервые в крае выстроили профессиональную коммуникацию с "донорами". За четыре года существования организации более 5000 жителей края как минимум раз пожертвовали средства на программы "Облаков". Более 10000 человек регулярно жертвуют вещи в пункт приема и выдачи вещей. Попечителями фонда стали 18 предпринимателей Барнаула – они оказывают финансовую поддержку административных расходов. Без попечительства фонд просто не смог бы помогать на регулярной основе. Сейчас в планах – продолжать развивать благотворительность в крае, выстраивая систему решения проблем с нищетой и ее последствиями.

Ежемесячно через фонд проходит 30-40 семей, столкнувшихся с трудностями и проблемами. Кто-то находится "под патронажем" несколько лет, а для кого-то и разовая поддержка оказывается большим подспорьем.

Но сотрудникам фонда важно не оказать разовую помощь, а дать подопечным необходимые инструменты, чтобы изменить свою жизнь. Например, попечители фонда Денис и его жена Кристина уже несколько лет проводят с подопечными психологические дискуссии, помогают разобраться в себе, справиться с "давящими" обстоятельствами. Кроме того, фонд предлагает программу компьютерной грамотности.

"Работая с разными семьями, в какой-то момент понимаешь, что у их детей целая жизнь впереди, а возможности ограничены. Они не могут пойти на гимнастику или заняться профессиональным спортом, потому что спортивные секции сейчас платные. Для них мы запустили программу "Поддержи чемпиона". Благодаря программе уже столько детей ходят в бассейн, занимаются танцами и гимнастикой. Улыбки на их лицах – самая главная для нас награда".

Помочь– просто

Сотрудники фонда стараются развиваться и расти вместе со своими подопечными. В этом году "Облака" перешли на новые способы пожертвований от спонсоров и попечителей. 

Первый способ – "Традиционный": оплата через форму на сайте фонда "Облака". 

Второй способ – "Быстрый": отправить SMS на короткий номер 3434 с текстом "Облака 75" и выполнить дальнейшие инструкции.

Третий способ – "Сбербанк Онлайн": платежи на счет фонда (ввести имя фонда "Облака" и любую сумму пожертвования).

В социальных сетях фонд делится счастливыми историями обратившихся, рассказывает об их непростом пути к победам. Истории успеха вдохновляют и сотрудников "Облаков", и подопечных. Так, несколько лет назад в фонд обратилась Заррина. Не имея гражданства России, она работала уборщицей. Попечители фонда Михаил Хмелинин и Екатерина Давыдова в течение двух месяцев помогли устроить ее сразу на две работы. Заррина два года работала без выходных, посменно: три дня в одном ресторане и три дня в другом. Так она смогла собрать средства на получение постоянного вида жительства, российского паспорта, закрыть все свои долги и еще помогать фонду.

Именно комплексный подход к решению проблем дает надежду на новую жизнь. Поэтому фонду необходимы регулярные пожертвования на реализацию программ. 

ШЕСТЬ ШАГОВ ПЕРЕВОДА ПОЖЕРТВОВАНИЙ С КАРТЫ СБЕРБАНК-ОНЛАЙН НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ФОНДА ОБЛАКА:

Полная защита ваших данных (не нужно вводить номер карты. Ваше пожертвование напрямую попадает только на расчетный счет фонда "Облака"). 

1. Открыть страницу платежей в приложении "Сбербанк Онлайн" на телефоне.
2. Ввести вверху страницы поисковой строки: "Облака".
3. Нажать на фонд "Облака", далее – "Добровольные взносы".
4. Ввести ФИО.
5. Написать назначение платежа и сумму пожертвования.
6. Подтвердить платеж. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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