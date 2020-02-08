Три автомобиля столкнулись в Барнауле

Легковушки Renault Sandero, Renault Logan и Nissan столкнулись утром 8 февраля в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария случилась на улице Советской Армии перед пересечением с Павловским трактом. На месте происшествия работает бригада скорой помощи, экипаж ДПС и отделение МЧС.
Число травмированных среди участников ДТП пока неизвестно.
"Со слов пострадавших, Sandero вылетел на "встречку". Влетел в Nissan, а сзади въехал такси Logan", – рассказал барнаулец.
Ранее в Алтайском крае столкнулись два грузовика. На кузове одного из них нанесен логотип торговой сети "Магнит".
Комментарии
Давно пора на этот участок обратить внимание VLастям, там сужение с двух полос в одну с приоритетом для тех кто едут по левой полосе. Но так как у нас 50% купили права и правил ПДД не знают, а другие 25% плевать хотели на правила и на остальных участников движения, едут та же как и те 50%. В результате эти, VODятлы лезут в две полосы, тем самым создавая аварийную ситуацию, и тем временем частично выдавливают тех кто едут по правилам на трамвайные пути в следствии чего создают помеху рельсовому транспорту.
Будьте вы трижды наказаны