Три автомобиля столкнулись в Барнауле

Легковушки Renault Sandero, Renault Logan и Nissan столкнулись утром 8 февраля в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась на улице Советской Армии перед пересечением с Павловским трактом. На месте происшествия работает бригада скорой помощи, экипаж ДПС и отделение МЧС.

Число травмированных среди участников ДТП пока неизвестно.

"Со слов пострадавших, Sandero вылетел на "встречку". Влетел в Nissan, а сзади въехал такси Logan", – рассказал барнаулец.

Ранее в Алтайском крае столкнулись два грузовика. На кузове одного из них нанесен логотип торговой сети "Магнит".