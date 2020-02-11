Пятерых человек избили за русскую речь в Польше

Туристы из трех стран пострадали при нападении националистов в Польше, сообщает РИА Новости.

По словам местного жителя, в гости к которому и приехали иностранцы, на них напали с выкриками "Польша для поляков" только за то, что они говорили на русском языке.

"Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", — написал в фейсбуке один из пострадавших.

Он утверждает, что все это происходило на глазах у прохожих, но никто даже не подумал заступиться.

Автор поста уточнил, что он был в разных странах, в том числе, в России, Китае и Украине, но нигде столь отвратительного отношения к себе не видел.

Избиение попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас полиция устанавливает личности преступников.

Отметим, что это не первый подобный случай в странах ближнего зарубежья. Так, в центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту за то, что он пел русскоязычные песни.