Депутат Госдумы Терентьев обратился к алтайскому губернатору по льготам "детям войны"

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев лично обратился к губернатору региона с просьбой принять решение о денежной выплате "детям войны", передает пресс-служба партии.

Терентьев предлагает осуществить единовременную денежную выплату жителям Алтайского края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. И сделать это с учетом предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Размер выплаты предлагаем вам определить самостоятельно с учетом того, что он должен быть достойным, поскольку речь идет о поддержке людей, переживших ужасы военного времени в самом юном возрасте и восстанавливающих страну в тяжелое послевоенное время", – отмечает политик в обращении.

Алтайские справедливороссы неоднократно предлагали различные льготы для категории "дети войны". Однако поддержки они не находят. Но при этом ни федеральное, ни краевое законодательство не предполагает никаких материальных выплат гражданам, относящимся к этой категории. Хотя, конечно, они в этом очень нуждаются.