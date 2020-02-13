Четверг, 13 Февраль, 16:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 68,78
-5°
Обь
5см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Новости

"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков

, ИА "Амител"
По словам Андрея Подоляна, поиски подростков ведутся каждый день
Дом Думчевых и Руденко / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Дом Думчевых и Руденко / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Глава полиции Алтайского края Андрей Подолян рассказал о том, как идут поиски 18-летней Оксаны Руденко и 15-летнего Дмитрия Думчева из села Токарево, которые ушли 7 января из дома и не вернулись. По словам генерал-лейтенанта, поиски детей ведутся каждый день. 13 января алтайский Следком возбудил уголовное дело по признакам двойного убийства.

"Работаем всем миром. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения детей. Выдвигаются различные версии. Основная работа — поиск детей. Ежедневно в поисках принимают участие 60 человек. Уже проверено 40 квадратных километров территории. Сложность в большом количестве снега", — сказал Андрей Подолян.

По его словам, если тела спрятаны под снегом, то высока вероятность их обнаружения весной. Что касается 48-летнего мужчины, который последним видел подростков, то в отделении полиции он покончил с собой. Сейчас проходит внутренняя проверка. В ходе ее будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц. В случае если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Как отметил Андрей Подолян, сложность заключается в том, что родственники детей заявили об их пропаже через несколько суток. Если бы это произошло раньше — детей, возможно, удалось бы найти. Генерал-лейтенант сообщил, что долгое время существовало мнение, что в полицию нужно обращаться через три дня после пропажи человека. Однако это не так. Сейчас на исчезновение людей реагируют моментально.

"В случае заявления, если через час ребенок не найден, весь территориальный отдел выдвигается на поиски", — сказал Андрей Подолян.

Он добавил, что на этой неделе в алтайском селе родственники заявили о пропаже 55-летнего мужчины только на третий день. В результате мужчина был найден мертвым в снегу.

Ранее стало известно, в Алтайском крае не могут найти 18-летнюю Оксану Руденко и 15-летнего Диму Думчева. Подростки из села Токарево ушли из дома 7 января и не вернулись. Позже выяснилось, что ночь перед исчезновением они провели дома у 48-летнего Владимира – по словам сельчан, странного и неуравновешенного. А когда свидетеля, который, возможно, последним видел ребят, доставили в полицию, он покончил с собой. 13 января алтайский Следком возбудил уголовное дело по признакам двойного убийства. Корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Слава Мельников отправились в Токарево, поговорили с родственниками подростков. Подробнее о резонансном деле читайте в нашем материале.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:53
Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть 0
16:41
В России предложили «гаражную амнистию». Но не для всех 0
16:33
"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков 0
16:14
Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов 1
15:53
Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае 0
15:38
Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края 11
15:20
Уроженка Алтайского края стала замминистра России 1
15:06
Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций 13
14:44
Московский таксист рассказал, почему на него напала сибирячка 13
14:31
Девушка-подросток выпала из окна в Барнауле 7
14:15
Март на Алтае будет теплее обычного 5
14:05
А строить-то где? Застройщики Барнаула предупреждают о провале по вводу жилья 21
13:46
Мужчину с тяжелыми травмами нашли на ж/д путях в Рубцовске 0
13:34
43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете" 6
13:20
Стиль, польза и оригинальность: идея для подарка мужчинам на 23 Февраля 3
13:10
Алтайские застройщики намерены пойти в депутаты 5
13:02
"Почта России" в Барнауле избавилась от опасной для человека мухи 7
12:47
Долгожданную поликлинику за 1,2 миллиарда начали строить в Барнауле 16
12:33
Шайбу барнаульского хоккеиста признали почти самой лучшей в истории НХЛ 1
12:22
Маски в некоторых аптеках Алтайского края оказались в дефиците. Зато не выросли в цене 6
12:08
Нашумевшую пьесу Ивана Вырыпаева прочитают в алтайском театре 0
12:00
Без границ: покупки и продажи в интернете стали проще 4
11:57
Депутат Госдумы Терентьев обратился к алтайскому губернатору по льготам "детям войны" 16
11:35
Вспомни, капитан: барнаульскому атлету Сергею Шубенкову вручили новые погоны 19
11:22
Эффективная энергетика. "Алтайэнергосбыт" отчитался за 2019 год 0
11:17
Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард 11
11:05
Молодость и долголетие: почему алтайский мёд покупают в Москве и Краснодаре 2
10:49
Резкий скачок числа больных коронавирусом объяснили в Китае 9
10:37
Названа доля россиян, которые получили прибавку к зарплате 4
10:18
Следком возбудил уголовное дело из-за неоказания медпомощи жительнице Новоалтайска 5
10:12
Ди Каприо отказал Киркорову в совместном селфи 21
10:00
Озеро надежды: "Росводоканал" подарил жителям Барнаула тысячу тонн воды 7
09:44
15 февраля в Алтайском крае пройдут гонки на собачьих упряжках 0
09:19
Восемь украинцев погибли при аварии в Псковской области 5
09:04
Милый мой бухгалтер: как не ошибиться с выбором сотрудника 10
08:45
Смотреть на звезды и танцевать. Чем заняться в Барнауле в День святого Валентина 0
08:33
Россиянам хотят запретить шуметь днем 48
08:18
Стюардесса рассказала, чем опасны кофе и чай в самолете 10
08:11
Про умные счетчики и высокие тарифы: задай вопрос гендиректору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
08:03
Самый вкусный праздник: Барнаул отпразднует Масленицу 0
07:44
Пенсионерка намерена отсудить 100 тысяч у барнаульского перевозчика 2
07:28
Барнаульский футболист мог оказаться в английском клубе 8
07:13
Мэрия построит дорогу к будущему ФОКу в районе новостроек Барнаула 39
07:01
Честно о сложном: учредитель фонда "Облака" выйдет в прямой эфир 12
06:41
Индивидуальный инвестиционный счёт. Как заработать деньги почти ничего не делая 11
06:32
Любовь – она и у животных любовь. Фото очаровательных парочек 1
06:14
Кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле и кому все-таки жаловаться 15
06:02
Аккуратнее за рулем. О погоде в Алтайском крае 13 февраля 1
23:45
Алтайские врачи провели уникальную операцию пятилетней девочке 1
23:06
"Духовный" поезд будет неделю ездить по Новосибирской области 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.