"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков

Глава полиции Алтайского края Андрей Подолян рассказал о том, как идут поиски 18-летней Оксаны Руденко и 15-летнего Дмитрия Думчева из села Токарево, которые ушли 7 января из дома и не вернулись. По словам генерал-лейтенанта, поиски детей ведутся каждый день. 13 января алтайский Следком возбудил уголовное дело по признакам двойного убийства.

"Работаем всем миром. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения детей. Выдвигаются различные версии. Основная работа — поиск детей. Ежедневно в поисках принимают участие 60 человек. Уже проверено 40 квадратных километров территории. Сложность в большом количестве снега", — сказал Андрей Подолян.

По его словам, если тела спрятаны под снегом, то высока вероятность их обнаружения весной. Что касается 48-летнего мужчины, который последним видел подростков, то в отделении полиции он покончил с собой. Сейчас проходит внутренняя проверка. В ходе ее будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц. В случае если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Как отметил Андрей Подолян, сложность заключается в том, что родственники детей заявили об их пропаже через несколько суток. Если бы это произошло раньше — детей, возможно, удалось бы найти. Генерал-лейтенант сообщил, что долгое время существовало мнение, что в полицию нужно обращаться через три дня после пропажи человека. Однако это не так. Сейчас на исчезновение людей реагируют моментально.

"В случае заявления, если через час ребенок не найден, весь территориальный отдел выдвигается на поиски", — сказал Андрей Подолян.

Он добавил, что на этой неделе в алтайском селе родственники заявили о пропаже 55-летнего мужчины только на третий день. В результате мужчина был найден мертвым в снегу.

Ранее стало известно, в Алтайском крае не могут найти 18-летнюю Оксану Руденко и 15-летнего Диму Думчева. Подростки из села Токарево ушли из дома 7 января и не вернулись. Позже выяснилось, что ночь перед исчезновением они провели дома у 48-летнего Владимира – по словам сельчан, странного и неуравновешенного. А когда свидетеля, который, возможно, последним видел ребят, доставили в полицию, он покончил с собой. 13 января алтайский Следком возбудил уголовное дело по признакам двойного убийства. Корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Слава Мельников отправились в Токарево, поговорили с родственниками подростков. Подробнее о резонансном деле читайте в нашем материале.