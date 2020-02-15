Первая смерть от коронавируса за пределами Азии случилась во Франции

Первый случай гибели от коронавируса за пределами Азии произошел во Франции, сообщает РБК.

Скончался 80-летний турист их китайской провинции Хубэй, которого вместе с дочерью госпитализировали с подозрением на опасную инфекцию 25 января.

На протяжении февраля его состояние стремительно ухудшалось. Последние дни жизни он провел в отделении интенсивной терапии. Медики оказались бессильны.

Состояние его дочери стабильное. Врачи прогнозируют, что скоро она поправится. Отметим, что во Франции коронавирус выявили у 11 человек.

До этого за пределами Китая случаи гибели от заболевания, распространившегося из Уханя, были только в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.