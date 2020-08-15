Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2019 год. Сведения размещены на сайте СФ. Алтайский край в Совфеде представляют Александр Карлин (делегирован от исполнительного органа власти) и Сергей Белоусов (от законодательного органа власти).
Бывший губернатор региона Александр Карлин (занимал эту должность с августа 2005 года до мая 2018-го) задекларировал 6,447 млн рублей. Для сравнения, отчитываясь о доходах за 2018 год, Карлин указал тогда 6,564 млн рублей.
Супруга сенатора отчиталась за 1,653 млн рублей. Годом ранее у Галины Карлиной была задекларирована 551 тысяча рублей.
Экс-губернатору принадлежат два нежилых помещения площадью 16,8 кв. м и 40,9 кв. м. У супруги в собственности находятся два земельных участка площадью 3094 (для индивидуального жилищного строительства) и 2000 кв. м (для ведения дачного хозяйства), жилой дом (560,1 кв. м), две квартиры (139,7 и 112,1 кв. м), доля в квартире площадью 66,2 кв. м, два машино-места по 13,2 кв. м каждое, жилое строение без права регистрации проживания (52.7 кв. м), а также три нежилых здания (32,9 кв. м, 70,2 кв. м, 18,8 кв. м).
Также в совместном пользовании у супругов имеется квартира площадью 157,6 кв. м. Автомобилей у четы Карлиных нет.
Представитель Алтайского Заксобрания в Совфеде Сергей Белоусов задекларировал 6,315 млн рублей (годом ранее – 5,755 млн рублей). Сенатору принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (4600 кв. м), а также садовый участок (300 кв. м), жилой дом (32,2 кв. м) и квартира (119,9 кв. м, принадлежит ½ доли). В пользовании у сенатора находится и служебное помещение – 115,7 кв. м. Транспортных средств, судя по декларации, у Белоусова нет.
Комментарии
Кто то верит в эту ****ю ?
Прячут.