Жара придет в Алтайский край 10 мая

В Алтайском крае в конце недели установится жаркая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

10 мая днем температура воздуха составит от +27°C до +32°C (в Барнауле – от +27°C до +29°C). Это на пять градусов теплее, чем в субботу. Солнечно.

Ветер восточный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 18 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз, какой будет погода в мае. По их оценкам, на всей территории Алтайского края к середине месяца температура понизится, а в ночное время местами даже опустится ниже нуля.