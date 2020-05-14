"Ростех", "Росатом" и ВЭБ договорились о создании 25 экологически чистых заводов по утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВЭБ.

Оператором выступит "Ростех", который разработает меры господдержки для запуска и реализации проекта, "Росатом" станет технологическим партнером, а ВЭБ профинансирует проект. Предполагаемая стоимость строительства составляет около 600 млрд рублей. Объем участия ВЭБа – порядка 200 миллиардов.

"Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель", – заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Кроме того, 25 заводов создадут в регионах около 25 тысяч рабочих мест. Правда, о том, в каких регионах будут построены предприятия, пока не сообщают.

В Алтайском крае такой завод пришелся бы кстати. Проблема с мусором в регионе поднимается довольно часто и почти во всех муниципалитетах. Жители и региональные операторы периодически обмениваются "любезностями". Первые жалуются на свалки, которые отравляют жизнь, а вторые говорят об огромных задолженностях за вывоз мусора.