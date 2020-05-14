"Ростех", "Росатом" и ВЭБ договорились о создании 25 экологически чистых заводов по утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВЭБ.
Оператором выступит "Ростех", который разработает меры господдержки для запуска и реализации проекта, "Росатом" станет технологическим партнером, а ВЭБ профинансирует проект. Предполагаемая стоимость строительства составляет около 600 млрд рублей. Объем участия ВЭБа – порядка 200 миллиардов.
"Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч гектаров земель", – заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Кроме того, 25 заводов создадут в регионах около 25 тысяч рабочих мест. Правда, о том, в каких регионах будут построены предприятия, пока не сообщают.
В Алтайском крае такой завод пришелся бы кстати. Проблема с мусором в регионе поднимается довольно часто и почти во всех муниципалитетах. Жители и региональные операторы периодически обмениваются "любезностями". Первые жалуются на свалки, которые отравляют жизнь, а вторые говорят об огромных задолженностях за вывоз мусора.
Комментарии
Ростех это контора которая возгоращиеся аппараты ИВЛ производит? А подряд на постройку заводов получат друганы кой-кого?
построят один, а оставшиеся бабки распилят
И полетят корги Шувалова высшим классом на частном самолете. А у Чемезова кроме взрывпакетовИВЛ еще что то есть?
Подобные тендера и призваны стать настоящим социальным лифтом в государстве , при честном распоряжении народными деньгами!!! А что получается???? Откатчик на откатчике и шито-крыто, вот только утопили они уже своего патрона - все , рейтинг кончился!