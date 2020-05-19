Высокий популяционный иммунитет стал основной причиной низкой смертности россиян от коронавируса, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей", – констатировал Гинцбург, уточнив, что летальность в РФ ниже в 3-4 раза.

Ранее amic.ru писал, что группа экспертов организации ISARIC назвала болезни, наличие которых повышает вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции.

По их данным, смертность людей с деменцией на 39% выше средней. Кроме того, чаще летальным исходом заканчиваются случаи инфицирования страдающих от ожирения (37%) и сердечно-сосудистых заболеваний (31%).