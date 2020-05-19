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Эксперт объяснил низкую смертность россиян от коронавируса

, ИА "Амител"
Специалист уверен, что главная причина – это иммунитет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Высокий популяционный иммунитет стал основной причиной низкой смертности россиян от коронавируса, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей", – констатировал Гинцбург, уточнив, что летальность в РФ ниже в 3-4 раза.

Ранее amic.ru писал, что группа экспертов организации ISARIC назвала болезни, наличие которых повышает вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции.

По их данным, смертность людей с деменцией на 39% выше средней. Кроме того, чаще летальным исходом заканчиваются случаи инфицирования страдающих от ожирения (37%) и сердечно-сосудистых заболеваний (31%).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.05.2020 09:54
- гость -

Все еще впереди...

19.05.2020 09:57
- гость -

А может наснимали гробов в Европе для страшилок, а на самом деле все явно не так было. Теперь объясняй, что мы не пробивные с имунитетом тут живем.

19.05.2020 09:58
- гость -

летальность в РФ ниже в 3-4 раза
А по официальной статистике - в 10 раз!
Скажите честно, что запрещено писать правду

19.05.2020 10:00
Триаго

Дагестанский министр здравоохранения недавно озвучил цифры умерших и заболевших, которые на порядок больше официальной статистики. Не в этом ли причина, а не в каком-то там мифическом особом иммунитете россиян?

19.05.2020 10:01
гость

очередная порция лапши на уши россиянам, ниже потому как статистика в России такая...загадочная...

19.05.2020 10:04
- гость -

смертность умышленно скрывается

19.05.2020 10:07
- гость -

19.05.2020 10:00
Триаго

Умирают не только от коронавируса.

19.05.2020 10:18
АБОРИГЕН

Надеюсь не надо пояснять для чего подобные вбросы делаются на арийских российских федеральных каналах и какую цель они преследуют.

19.05.2020 10:20
- гость -

Во-первых, у нас, в отличии от той же Италии, столько старых нет (основная группа смертников), во-вторых, да, иммунитет (мы всякими вирусами из-за климата болеем по 5 раз за год), в -третьих, мы не лечимся почти, когда болеем (антибиотики точно почти не пьём. Это дорого. чтобы купить, нужен рецепт, это за врача платить, или долго в поликлинике сидеть, а некогда, надо работать. Накидался жаропонижающим, и дальше горбатишь)

19.05.2020 10:20
- гость -

Потому что фальсифицируют данные. Смертность списывают на внебольничную пневмонию или другие хронические заболевания.

В Питере, со слов тамошнего губернатора беглова(его выступление в питерском заксобрании) - за наблюдаемый период, от covid'a умерло 58 пациента, а от внебольничной пневмонии 694! По сравнению со средними значениями, набюдаемые в прошлые годы, случаев этой самой внебольничной пневмонии, выросло в 5,5 раз!

Делайте выводы ((

19.05.2020 10:22
- гость -

откуда у наших иммунитет? полстраны ест картошку да макароны, фрукты/овощи только по праздникам

19.05.2020 10:25
- гость -

19.05.2020 10:18
АБОРИГЕН

Ты еще про тюрков забыл, лингвист диванный.

19.05.2020 10:29
- гость -

у нас старых нет.
а япы про своих родственников не сообщали, чтобы пенсию получать.
так что мифы-сказки про то, что у нас не доживают, рассказывай своим согражданам

19.05.2020 10:51
- гость -

Понятно теперича для чего вождь с приспешниками россиян в нищете держит и помогать отказался в период пандемии - это иммунитет повышает!!!

19.05.2020 11:19
- гость -

19.05.2020 10:22
- гость -

а редька, репа, редиска, лук, вот это все не витамины?

19.05.2020 11:25
гость

А как же информация, что у нас в умершие от коронавируса записывают лишних умерших?

19.05.2020 11:26
- гость -


19.05.2020 11:19
- гость -
Вы, эта, не кощунствуйте - запасы давно закончились, а новые витамины еще и не посадили!!!

19.05.2020 11:31
гость


А как же информация, что у нас в умершие от коронавируса записывают лишних умерших?

Может перед Западом неудобно, что мало, поэтому дописывают лишних

19.05.2020 11:31
тю!

смертность людей с деменцией на 39% выше средней, а также страдающих от ожирения

Таки у нас маразматиков меньше и жирдяев...

19.05.2020 11:32
- гость -

Япы в таких случаях загружают своего родственника в багажник мицубиси и отвозят пожилого человека на вершину горы Нараяма.А потом ходят,посвистывая, как ни в чём ни бывало.

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