Дорога, соединяющая улицы Взлетная и Солнечная Поляна в Барнауле, начнет функционировать уже летом, сообщает пресс-центр мэрии.

"Продолжаем строительство, в этом году мы его закончим в мае – первых числах июня, – уточнил глава краевой столицы Вячеслав Франк. – Само полотно уже подготовлено, ведется благоустройство, делается тротуар, освещение, ливнеотвод".

По его словам, в асфальтированную проезжую часть длиной 207 метров вложили 27 млн рублей из городского бюджета.

В проект включили ливневую канализацию. Так власти намерены решить проблему периодического подтопления после дождей окрестностей дома № 99.

Франк выразил уверенность, что уже в июне на этой дороге будет открыто движение транспорта.