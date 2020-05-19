Дорога, соединяющая улицы Взлетная и Солнечная Поляна в Барнауле, начнет функционировать уже летом, сообщает пресс-центр мэрии.
"Продолжаем строительство, в этом году мы его закончим в мае – первых числах июня, – уточнил глава краевой столицы Вячеслав Франк. – Само полотно уже подготовлено, ведется благоустройство, делается тротуар, освещение, ливнеотвод".
По его словам, в асфальтированную проезжую часть длиной 207 метров вложили 27 млн рублей из городского бюджета.
В проект включили ливневую канализацию. Так власти намерены решить проблему периодического подтопления после дождей окрестностей дома № 99.
Франк выразил уверенность, что уже в июне на этой дороге будет открыто движение транспорта.
Комментарии
Так вроде как эти две улицы пересекаются? Может стоит писать-когда достроят дорогу ПО ул.Влётной до ул.С.Поляна?
Это хорошо,что делают дороги.
А Попова,мост у ЗСВ уже открыли или ещё 30 лет будут строить до Трактовой?