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В Алтайском крае иммуноглобулина хватит на неделю

, ИА "Амител"
Дефицит испытывают и другие российские регионы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в разгар сезона клещей оказался в дефиците иммуноглобулин. Об этом сообщил во время онлайн-конференции глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Он заявил, что на данный момент препарат есть во всех травмпунктах.

"В случае наступления страхового случая у застрахованного человека, он подлежит введению иммуноглобулина. В остальных точках он также есть, но действительно, определенное напряжение по иммуноглобулину сложилось. В первую очередь это связано с его производством на территории Российской Федерации. Не только Алтайский край испытывает такие затруднения. При этом мы имеем определенное количество иммуноглобулина, которое позволяет на ближайшую неделю осуществлять помощь населению. После 20 мая планируем произвести закуп, который позволит закрыть все потребности, которые на тот момент в крае будут", – рассказал министр.

Как сообщал amic.ru, у клещей в Алтайском крае в настоящее время наблюдается пик активности. С начала сезона активности этих насекомых в региональные поликлиники с жалобами на присасывание обратились 3859 человек. При исследовании клещей, снятых с человека, у 5,8% из них был обнаружен вирус клещевого энцефалита. Среди укушенных заболевших клещевым энцефалитом нет. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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