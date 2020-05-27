В Бийске на продажу выставили китайский рынок с двумя дореволюционными зданиями

Администрация Бийска выставила на продажу китайский рынок со зданиями XIX века, сообщает "Бийский рабочий".

Раньше на пересечении улицы Мухачева и проспекта Кирова располагался рынок "Пекин", на котором торговали изделиями из юго-восточных стран. Однако сейчас торговые площади закрыты, а в зданиях остались только пивной магазин и ритуальные залы.

В объект входят три строения и земельный участок 2,6 тысячи квадратных метров. Две постройки в списке датируются 1879 и 1898 годом, причем, как указывает администрация, состояние у них "удовлетворительное".

Стоимость участка – 4,9 млн рублей. Как уточнил старший научный сотрудник бийского краеведческого музея Анатолий Цапко, здания относятся к дореволюционной эпохе, однако не имеют архитектурной ценности и не входят в реестр охраняемых памятников истории.