Алтайский край повременит с продажей акций барнаульского аэропорта

Оценка акций барнаульского аэропорта может быть перенесена на более длительный срок. В настоящее время стоимость ценных бумаг, которые планирует приобрести холдинг "Новапорт", является наиболее низкой из-за просевших финансовых показателей аэропорта. Это, в свою очередь, связано с падением пассажиропотока, вызванного ограничениями из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции, прошедшей 3 июня.

"Надо ли в этот момент, в ситуации низкого рынка, выходить на оценку акций – сейчас обсуждается в органах власти. Вопрос в том, чтобы все процедуры были корректно выполнены. Пока наши партнеры полны решимости довести проект до конца", – уведомил губернатор.

По оценке Томенко, пассажиропоток аэропорта в 2020 году может снизиться как минимум в два раза.

Напомним, "Новапорт" намерен инвестировать около 3 млрд рублей в реконструкцию аэропорта Барнаула. Холдингу принадлежат 48% акций авиапредприятия "Алтай", владеющего барнаульским аэропортом. Остальные 52% находятся в собственности краевого правительства.

Ранее сообщалось о планах провести дополнительную эмиссию 352 106 акций. "Новапорт" планировал их выкупить по рыночной цене. Количество ценных бумаг, которое было у Алтайского края, останется неизменным, но общая доля в уставном капитале составит 25% плюс одна акция (блокирующий пакет), у "Новапорта" будет 75% минус одна акция. После этого "Новапорт" будет готов заняться строительством нового терминала.

Губернатор подчеркнул, что правительство края продолжит продвигать проект. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в начале 2023 года.