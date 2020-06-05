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Кто в лес, кто по дрова: почему не все сибирские губернаторы отчитались о доходах

, ИА "Амител"
Виктор Томенко пока держит паузу

Почти половина глав регионов, входящих в СФО, не отчитались о доходах за 2019 год. В частности, пока этого не сделали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, следует из данных официальных сайтов органов власти.

В Алтайском крае доходы губернатора, а также всех членов правительства, было принято выставлять в конце мая (в прошлом году – 24-го числа, – прим. ред.). Однако на этот раз процедура затянулась. В середине апреля президент Владимир Путин подписал указ, которым продлил сроки представления сведений о доходах чиновников за прошлый год до 1 августа. Под действие указа подпадают сам президент, сотрудники его администрации, члены правительства, парламентарии, судьи, сотрудники правоохранительных органов, руководство ЦБ, ПФР, а также главы регионов и руководители ряда компаний с госучастием.

Запаздывающий губернатор

Однако еще до появления документа ряд сибирских губернаторов опубликовали декларации о доходах. В некоторых регионах были дополнительно приняты отдельные нормативные акты, которые предписывали губернаторам отчитываться в традиционные сроки.

Так, депутаты Алтайского Заксобрания в конце апреля приняли законопроект, продлевающий сроки подачи сведений о доходах за прошлый год для руководителей ведомств, глав муниципалитетов и др. Однако исключение не было сделано для самих парламентариев и губернатора. Все документы глава региона должен был сдать до 30 апреля.

Напомним, по итогам 2018 года Виктор Томенко заработал 5,58 млн рублей. В его собственности были две квартиры (113 и 234 кв.м), нежилое помещение (14,1 кв.м), автомобили Audi Q7 и Toyota Corolla. Также в пользовании у главы региона находилась еще одна квартира (213,6 кв.м) и номер в учреждении.

Супруга губернатора задекларировала доход в 236,7 тысячи рублей. Она являлась собственницей квартиры (233,9 кв.м), двух машино-мест и нежилого помещения (73,6 кв.м).

Перейдем к тем сибирским губернаторам, кто уже раскрыл доходы за 2019 год. Таких, по данным на 5 июня, набралось четверо.

Кемеровская область

Традиционно высокий доход показал глава Кузбасса Сергей Цивилев – 11,03 млн рублей. Это, правда, в шесть раз меньше, чем в 2018 году. Тогда Цивилев задекларировал 70,3 млн. Объектов недвижимости в собственности губернатора за прошедший год не появилось. Транспортное средство то же, что и годом ранее – трицикл Spyder.

Супруга губернатора за 2019 год указала доход размером 32,56 млн рублей. В собственности у Анны Цивилевой три квартиры общей площадью 270 кв.м, два земельных участка площадью 1,8 тысячи кв.м, три машино-места и дом площадью 442 кв.м. Кроме того, супруге губернатора принадлежат автомобили Mercedes Benz и Hyundai Tucson, а также снегоход Yamaha.

Томская область

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заработал в 2019 году чуть больше 16,6 млн рублей. Это почти на 3 млн больше, чем в 2018. В собственности главы региона находятся нежилое помещение площадью 91 кв.м, квартира площадью 233  кв.м, участок для жилой застройки и снегоход Lynx 69 Yeti 600 ACE.

Годовой доход супруги губернатора составил 439,8 тысячи рублей. В ее собственности –  четыре земельных участка, квартира, апартаменты, а также жилой дом и два нежилых здания. 

Хакасия

Глава республики Валентин Коновалов в прошлом году заработал 2,784 млн рублей. Кроме того, он владеет квартирой (63,6 кв.м), гаражом (23,2 кв.м) и тремя земельными участками (23, 619 и 593 кв.м соответственно). А еще у главы есть машина Mazda Familia.

Для сравнения: в 2018 году Валентин Коновалов заработал 607 тысяч рублей.

Супруга губернатора по итогам 2019 года отчиталась за 321 тысячу рублей. Также она владеет квартирой площадью 29,1 кв.м.

Тува

Глава республики Шолбан Кара-оол заработал за 2019 год 4,27 млн рублей, что соответствует уровню 2018 года, а доход его супруги увеличился почти в восемь раз – до 23,5 млн рублей.

В собственности у губернатора квартира площадью 30,3 кв.м и автомобиль Mercedes Benz. Также в пользовании у него жилой дом (230,8 кв.м) и земельный участок (почти 3,6 тыс. кв.м). Супруге главы республики принадлежит нежилое здание (57 кв.м), два земельных участка (8,3 тысячи кв.м и 39 кв.м) и два гаража.

Переходим к тем регионам, где главы до сих пор свои доходы за 2019 год так и не опубликовали. И если по Алтайскому краю цифры все же должны появиться в ближайшее время, то остальные могут их обнародовать не ранее августа.

Омская область

Губернатор Александр Бурков в 2018 году заработал почти 6,1 млн рублей. Он владел половиной квартиры (площадью 180,6 кв.м), домом (37,9 кв.м) и земельным участком (2401 кв.м).

Доходы супруги главы региона составляли 667 тысяч рублей. Ей принадлежала четверть квартиры площадью 71,1 кв.м, квартира (43,4 кв.м), по четверти гаражного бокса (22,1 кв.м), земельного участка (2400 кв.м) и жилого дома (325,2 кв.м).

Также жена Буркова обладала Audi Q5, а сам губернатор из транспортных средств располагал автоприцепом.

Новосибирская область

Глава региона Андрей Травников по итогам 2018 года задекларировал 8,9 млн рублей. Губернатор владел квартирой площадью 40 "квадратов". В декларации также были записаны три гаража и автомобиль Nissan X-Trail.

Супруга Травникова в 2018 году заработала около 1 млн рублей. Она владела участком и жилым домом 85,7 "квадратов".

Красноярский край

Губернатор Александр Усс по итогам 2018 года указал доход в 21,95 млн рублей, а его супруга – 18,93 млн рублей.

В собственности Усса находился жилой дом площадью 324 кв.м, четыре земельных участка, четыре дачных дома, одно хозсооружение, внедорожник Range Rover Land Rover.

В собственности супруги главы региона был жилой дом, три земельных участка, гараж-бокс, гараж, два машино-места, три нежилых помещения, нежилое здание и баня, автомобили Range Rover Land Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, судно Silverado 31А и прицеп.

Республика Алтай

В прошлом году Олег Хорохордин отчитался о доходах последним из всех российских губернаторов. В этом году он также пока не торопится с опубликованием декларации.

В 2018 году доход главы республики составил 4,46 млн рублей. В собственности у него числилось четыре квартиры (общей площадью около 220 кв.м), гараж (16,3 кв.м) и транспортные средства: автомобили Mercedes-Benz G-320, BMW 740, Chevrolet Camaro, мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic SWT 500F.

Иркутская область

Игорь Кобзев был назначен врио губернатора в середине декабря 2019 года. За 2018 год Кобзев, занимая пост замглавы МЧС России, задекларировал 9,69 млн рублей, супруга доходов не имела. Предшественник Кобзева на посту главы региона, Сергей Левченко, в 2018 году заработал 5,55 млн рублей.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

5.06.2020 07:50
- гость -

Витя ещё не всё конаровирусные призовые освоил

5.06.2020 08:21
Странно

Профессиональный бухгалтер не может заполнить декларацию.

5.06.2020 08:37
- гость -

Это враги народа

5.06.2020 08:38
krash

Воооот они рожи....имеющие по три квартиры по 200 метров. Понасажали друзей в регионах. А люди живут в комнатках на 20 квадртатов смаленьким ребенком, прошел через это, жил так. а эти зажрались, явно ж честно все заработали, Да?

5.06.2020 08:45
- гость -

Только дурачки поверят в эти цифры. Некоторые даже поверят, что у президента есть автомобиль "Нива" и прицеп "Скиф".

5.06.2020 09:06
- гость -

Что, разве так трудно посчитать 30 сребреников?

5.06.2020 09:11
- гость -

Сериал "Домашний арест" отражает истинную обстановку в РФ

5.06.2020 09:47
- гость -

Честно,непонятно,почему сразу не отчитаться? Если ,конечно,всё прозрачно и честно. Сами себе создают трудности,потом их решают.
Вот сейчас народ начнёт думать,слагать небылицы,приписывать миллионы и т. д.

5.06.2020 09:54
- гость -

Нужно всё тщательно посчитать. Не продешевили ли, продав Россию.

5.06.2020 10:18
- гость -

исключение не было сделано для самих парламентариев и губернатора. Все документы глава региона должен был сдать до 30 апреля.
То есть речь уже идет о грубейших нарушениях действующего законодательства.

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