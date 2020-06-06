Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"

В Пенсионном фонде России заявили об увеличении количества обращений, в которых граждане жалуются на "перерасчет пенсий", который им навязывают недобросовестные юридические компании, сообщают в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В ведомстве рассказали, что организации взимали плату за подготовку и юридическое сопровождение заявления от 20 до 900 тысяч рублей. При этом средняя сумма перерасчета составила около 50 рублей.

Нередко мошенники представляются и сотрудниками Пенсионного фонда, предупреждают в ведомстве. Так, злоумышленники звонят пожилым людям и говорят им о якобы положенной им выплате, для получения которой нужно указать реквизиты банковской карты. Они также рассылают СМС-сообщения с информацией о компенсации с сайта, маскирующегося под портал госуслуг.

В ПФР напоминают, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые сведения для начисления пенсий и других выплат у них уже есть.