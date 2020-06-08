График выдачи пенсий жителям Алтайского края в июне изменили

Жителей Алтайского края предупредили об изменениях в графике выдачи пенсий. Это связано с выходным из-за празднования Дня России.

"Получателям пенсий через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится на выходной день, 14 июня, перечисление будет осуществлено 11 июня", – уточнили в отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Пенсионерам, которые получают выплаты через отделения почтовой связи, выплаты будут произведены 12 июня согласно обычному графику.

При планировании похода за пенсией следует также ориентироваться на расписание работы почтовых отделений.

Напомним, россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи тем, что 12 июня празднуют День России.