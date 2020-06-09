Награда за призвание. Лучшие педагоги края получат денежные премии от АлтГТУ

Учителя физики могут побороться за денежный приз. Краевой конкурс учителей "От физики в школе – к науке и производству" проходит с 1 сентября 2019 по 30 ноября 2020 года. Основные критерии оценки – успеваемость школьников, их участие в конкурсах для одаренной молодежи, количество сдавших ЕГЭ по предмету.

Конкурс проходит в заочной форме. Нужно заполнить заявку и направить ее по электронному адресу: musko@bk.ru или по почте: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, с пометкой "На конкурс учителей физики". Заявки принимаются до 31 октября 2020 года. Итоги подведут к 15 ноября 2020 года.

Мероприятие проводит Алтайский государственный технический университет при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края. Его цель – поддержать лучших педагогов, преподающих физику, развивать сотрудничество учителей с представителями высшей школы.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 290−705.

Впервые конкурс прошел в 2014 году. За это время в нем приняли участие более 70 учителей из лицеев, гимназий и школ Барнаула, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Славгорода, Ярового и других районов края.